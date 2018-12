Solidariedade 10 a 0

Sábado, dia 08, aconteceu pela segunda vez o jogo entre “amigos do Istefam x amigos do João Sapão”. A iniciativa é sempre muito legal porque seu principal objetivo é arrecadar brinquedos para crianças carentes de diversas entidades. Mais uma vez o objetivo foi alcançado. Parabéns aos dois pela iniciativa, ao Esporte Clube Caratinga por ceder o campo, e claro, parabéns a todos que doaram não só um brinquedo, mas um pouquinho do seu tempo para um causa tão nobre. Precisamos de mais pessoas generosas para melhorar a vida que quem tem menos. Parabéns a dupla!

Santa Cruz mereceu

A vitória do Gorila por 2 a 1 no primeiro confronto com o Verdão na decisão do Super Regional foi muito merecida. Achei mais organizado taticamente e mais preciso nas finalizações. A vantagem adquirida não é pequena. Afinal, numa decisão tão equilibrada, qualquer vantagem precisa ser considerada. Poder empatar domingo que vem para conquistar o título é um grande negócio. Porém, resta saber como o Tricolor irá lidar com tal vantagem. Irá se segurar e se defender apenas? Irá usar a vantagem apenas no final da partida? Bom a resposta quem tem só o técnico Dedeu. Por outro lado, o Esplanada não tem alternativa a não ser atacar e buscar a vitória a todo custo. Afinal, só assim terá a chance de nos pênaltis conquistar o título. Na minha humilde opinião, a mudança de postura, principalmente do ataque precisa ser bem diferente. Se pudéssemos quantificar matematicamente a vantagem do Gorila, imagino 70% de chance de conquistar o tricampeonato no próximo domingo.

Libertadores: Que final!

Jogão! Assim dá pra definir a partida decisiva da Libertadores entre River Plate e Boca Júnior. Um jogo épico com todos os ingredientes entre os dois rivais argentinos. Jogos assim que nos fazem mais apaixonados por esse esporte. A vitória do River foi justa somando a qualidade nas duas partidas. Por outro lado, o Mundial de Clubes no Japão é outra história. Mesmo não estando o Real Madri num momento dos melhores, não dá pra comparar a qualidade dos times. Porém, o River Plate vai pra surpreender e vencer.

