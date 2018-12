Bando rouba veículo na zona rural de Ubaporanga

UBAPORANGA – Um bando, formado por cinco indivíduos, agiu na noite de domingo (9) no córrego dos Romão, distrito de São Sebastião do Batatal, zona rural de Ubaporanga. Os autores renderam cinco vítimas e roubaram seus pertences e um veículo Fiat Strada.

Segundo as vítimas, os autores estavam encapuzados e armados, tendo chegado a pé até a propriedade. Eles renderam as vítimas e fizeram que com se deitassem ao chão. Depois, roubaram alguns pertences e passaram a vasculhar os carros.

Em determinado momento, os marginais identificaram o dono da casa, que foi levado até um quarto, onde mais itens foram roubados pelos bandidos. Um comparsa ainda ficou monitorando o movimento na estrada enquanto as vítimas ficaram jogando baralho para assim não levantar suspeitas que algo de errado estivesse acontecendo.

Os autores trancaram as vítimas na casa e roubaram um Fiat Strada, que foi usado na fuga.

A Polícia Militar foi acionada e fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.