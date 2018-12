PAINEL 11-12-2018

Utilidade Pública

Na reunião de hoje do legislativo, os vereadores Rominho, Johny e Helinho entram com o projeto de Lei 056 para Registro e Tramitação, declarando de Utilidade Pública a AMMD – Associação Mães de Mãos Dadas. Desta forma a associação fica apta a receber emendas parlamentares para contribuir em seus trabalhos. A Associação tem por objetivo ajudar mães que passam por dificuldades de com a saúde dos filhos.

Insumos Básicos

O vereador Johny pede que a secretaria de Saúde disponibilize insumos básicos como curativos, gazinha, luvas, pomada, insulina, remédios, entre outros, para o Posto de Saúde do povoado da Ilha do Rio Doce. Pelo visto a situação está crítica.

Santa Efigênia

Quem está em busca de melhorias para o distrito de Santa Efigênia é o vereador Mauro, que pede a construção de redes de esgoto e pluvial na Rua Gabriel Jovem.

Academia Pública

O vereador Carlindo quase não usa a tribuna nas reuniões da Câmara, mas seu nome está em todas as pautas com pedidos de melhorias para a população. Ele está pedindo a instalação de academia pública, com aparelhos para educação física, na praça Carlos Luz (Rua Ramon Augusto e Silva) – Bairro Bela Vista.

Mais buracos

Os buracos nas ruas não acabam e com período de chuva a situação piora. Alguns vereadores não se cansam de cobrar que uma providência seja tomada pelo executivo e parecem estar insatisfeitos com a falta de ação. Na reunião de hoje, o vereador Johny pede a operação tapa-buraco nas ruas Delvair de Paula Junqueira, Thereza Assad Breder e Wilman Vieira de Faria – Loteamento Residencial Dr. Jacy Junqueira no Centro.

60 anos

O vereador Ronaldo da Milla pede um voto de louvor e aplausos à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em comemoração aos 60 anos de sua instalação no município de Caratinga.

Hernandes Huebra

O prefeito Caratinga Welington Moreira exonerou o chefe de gabinete Hernandes Huebra. Nos bastidores o comentário é que Hernandes já estaria desgastado no governo por sua veia petista num governo de direita, e claro, com pouca articulação entre o executivo e o legislativo.

O Estado de Minas

O jornal O Estado de Minas numa de suas manchetes anuncia que 11 estados da República poderão virar o ano sem dinheiro em caixa, dentre eles, Minas Gerais. A prática é vedada pela lei de responsabilidade fiscal e criminalizada no código penal.

Destaques do Ano

O DIÁRIO há mais de 10 anos escolhe os destaques da sociedade de Caratinga e a cada dezembro em mais de 30 categorias. Nomes!!! Celebridades!!! Inovações!!! Reconhecimentos!!! Aqueles que fazem a diferença na cidade e região no seu setor de atuação e que são brilhantes em momentos difíceis. Muitos vocês concordaram, outros talvez não, mas para nós eles são destaques escolhidos por nossa equipe de jornalismo.

Destaque do Ano II

Como de costume começamos com o destaque da Polícia Militar. Em 2014, o destaque foi a policial militar Viviam Lopes. Em 2015, o escolhido foi sargento Junior, de Santa Rita de Minas. Em 2016, foi a vez do sargento Eduardo, de Inhapim. No ano passado foi o major Márcio Roberto. Neste ano o escolhido pela equipe de jornalismo do DIÁRIO é o sargento Hélio Sanches, que sempre se notabilizou por sua aproximação com a população e enfatiza o lado comunitário e também preventivo da PM. Parabéns sargento Sanches.

Destaque do Ano III

Outra categoria é a do vereador do ano. Nomes como Mestre, Rominho Costa, Betinho, Mauro da Água e Luz e Helinho foram contemplados como destaque do legislativo municipal. Em 2018, o nome é novo na lista, mas ele já tem 26 anos de política na santa terrinha. O vereador destaque em 2018 é Paulo Barbosa Marques, mais conhecido como ‘Paulinho de Dom Lara’. Três vezes eleito vereador e três vezes na suplência, Paulinho acompanha a política caratinguense desde 1992 com o saudoso Dário Grossi. Neste ano, com humildade e muita articulação política, conseguiu emplacar seu nome como próximo presidente do legislativo municipal. Parabéns Paulinho que já foi eleito destaque pelos seus pares e agora eleito destaque do DIÁRIO pela sua perseverança e articulação política.