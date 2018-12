Final de semana dourado para o esporte caratinguense

Atletas conquistaram ouro no vôlei e taekwondo

DA REDAÇÃO – O início do mês de dezembro tem sido de conquistas expressivas para o esporte de Caratinga. As modalidades de taekwondo e voleibol garantiram ao município destaque em duas grandes competições esportivas realizada no último final de semana.

Vôlei

No voleibol, as equipes sub 17 e sub 19 masculino e feminino do América Futebol Clube participaram da Etapa Final do Campeonato Mineiro AR4 de Voleibol, disputada na Usipa, em Ipatinga, entre os dias 07 a 09 de dezembro, conquistando o 4º lugar com equipes sub 17 e sub 19 femininas, vice-campeão com a equipe Sub 17 masculino e campeão na categoria Sub 19 masculina. A equipe Sub 19 masculina bateu na final a equipe anfitriã Usipa, por 3 sets a 1. É a primeira vez que um clube de Caratinga conquista o lugar mais alto do pódio na competição, organizada pela Federação Mineira de Voleibol, finalizando de maneira brilhante um ano repleto de conquistas na modalidade.

O professor Gilson Bispo, técnico das equipes ressalta a importância do resultado: “Essa conquista foi a coroação de um trabalho iniciado anos atrás por diversos amantes da modalidade que não deixaram o esporte morrer na cidade, e nesse ano com o trabalho implantado pelo América Futebol Clube retomou as conquistas, estando no pódio em todas as competições que participou no ano de 2018. Foi um ano fantástico.”

Taekwondo

No taekwondo, o atleta caratinguense Marcos Toledo, que é titular da seleção brasileira juvenil, conquistou o título de campeão da Copa do Brasil de Taekwondo, evento realizado na Arena da Juventude no Centro Olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro, entre os dias 6 a 9 de dezembro e organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo. Marcos, que já havia conquistado o título em 2015 em João Pessoa/PB, na categoria cadete até 53 kg, e volta ao ponto mais alto da competição, agora na categoria juvenil até 68 kg, conquistando o bi campeonato.

Segundo o técnico Professor Toledo, “ele disputou com os melhores atletas brasileiros da sua categoria e têm demonstrado constante evolução. Inclusive, no próximo ano, ele mudará de categoria, e já disputou essa competição dentro da nova categoria (até 68kg), sendo ainda mais relevante o resultado conquistado, vencendo os adversários melhores ranqueados do Brasil.”

Bolsa Atleta

Para a Prefeitura de Caratinga, os resultados obtidos são a prova do bom investimento feito pelo município nos atletas de alto rendimento através do Programa Bolsa Atleta Municipal que disponibiliza recursos financeiros para que eles possam custear a participação nos eventos. Tanto o atleta Marcos Toledo e seu técnico e as equipes de voleibol do professor Gilson Bispo são contemplados com o Programa Bolsa Atleta Municipal.