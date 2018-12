Gorila sai na frente na decisão

Santa Cruz vence o Esplanada e agora joga pelo empate para se sagrar campeão do Super Regional

CARATINGA – O domingo (9) foi de jogão no estádio Dr. Maninho entre Santa Cruz e Esplanada. O encontro começou a decidir o título do Super Regional 2018. Mais uma vez a partida foi marcada para a parte da tarde, isso certamente favoreceu a presença do ótimo público no campo do Esporte Clube Caratinga. Mesmo o mando de jogo sendo do Santa Cruz, dono da melhor campanha, a torcida alviverde compareceu em maior número. Porém, a torcida do tricolor também esteve presente e tratou demonstrar apoio ao seu time.

Quando a bola rolou, como era de se esperar um jogo muito pegado, onde cada palmo do gramado era muito disputado. Com a partida concentrada no meio campo, os goleiros poucos trabalharam no primeiro tempo. As duas defesas estavam levando vantagem contra os ataques. Entretanto, aos 39 minutos, Cleuber Jr. cobrou falta para a área esplanadense, a defesa não cortou, o camisa 07 Juliano do Santa Cruz subiu e raspou na bola que entrou no ângulo do goleiro Goiaba. A torcida do Gorila explodiu nas arquibancadas. O árbitro Lineu Cézar não viu o toque de Juliano e assinalou o gol para o camisa 10 Cleuber. O Esplanada chegou a criar algumas poucas oportunidades mas não chegou ao empate. O primeiro tempo terminou com o Gorila em vantagem.

O segundo tempo começou com a mesma disposição de ambos. Porém, dessa vez o alviverde tomava mais a iniciativa, enquanto o Santa Cruz tentava chegar ao gol nos contra ataques. Por duas oportunidades quase conseguiu. Mas, o auxiliar Sérgio Teixeira marcou impedimento. O Verdão continuava tentando o empate. Porém, esbarrava na dupla de zaga Raí e Wilson. Aos 23 minutos, Juliano puxou contra-ataque em velocidade, dessa vez em condição normal, invadiu a área e tocou para Cleuber Júnior que tocou na saída de Goiaba pra fazer o segundo do Gorila. O Esplanada foi definitivamente para o ataque. Aos 25 da etapa complementar, Jaiderson que havia entrado no lugar de Testa, aproveitou uma bola aérea cruzada da esquerda, cabeceou encobrindo o goleiro William e descontou para o Esplanada. Percebendo que ainda tinha tempo para buscar o empate, o técnico Fabrício Tristão usou seu banco de reserva. Porém, o Santa Cruz soube suportar a pressão e venceu o primeiro encontro por 2 a 1. Com esse resultado, o Tricolor entra em campo no próximo domingo, às 15h, precisando apenas de um empate para conquistar seu terceiro título na história. Ao Verdão, só a vitória interessa pra tentar o título na decisão por pênaltis.

Santa Cruz: William, Marco Aurélio, Wilson, Raí, Edson, Xandinho, Cássio, Juliano, Rominho (Cirilo), Hercules, Cluber (Danilo). Técnico: Dedéu

Esplanada: Goiaba, Márcio Gabriel, Daniel, Cabecinha, Denilson, Michel Vaqueiro (Paulinho Maclarem), Testa (Jaiderson), Gil, Michelzinho (Rodriguinho), Juninho (Kaká), Thiago Viggiano. Técnico: Fabrício Tristão

Arbitragem: O trio escolhido foi da Liga de Ipatinga. Lineu Cézar foi o central, auxiliado por Sérgio Teixeira e Ailsson Soares. Para um jogo tão importante, com duas equipes tão qualificadas e formada por jogadores experientes, nada melhor que um árbitro com presença física, que sabe se impor pela presença e acompanhe os lances de perto. Porém, o começo do trabalho quase foi prejudicado por uma ansiedade do auxiliar Sérgio Teixeira que se equivocou em lances fáceis. Mas, com o decorrer do jogo se acertou e colaborou para um bom trabalho do trio. A vitória do Santa Cruz não teve interferência alguma da arbitragem.

Rogério Silva