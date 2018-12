Anna Júlia embarca para a Tailândia

CARATINGA– Foram meses de campanha e solidariedade. Após todo o engajamento da sociedade na arrecadação de R$ 130.000, finalmente a garota Anna Júlia de Oliveira embarcou para a Tailândia na quarta-feira (5), onde realizará tratamento com células tronco.

Anna Júlia mora no bairro Limoeiro e vive em uma cadeira de rodas devido a uma paralisia dos membros inferiores. Mas sua vida era normal até os seis anos, quando de acordo com informações da família, sofreu crises convulsivas e foi internada em um hospital para tratar, mas o quadro piorou e a menina chegou a ficar em coma. Quando Anna Júlia saiu deste quadro, havia perdido as funções motoras e sensoriais, ficando sem movimento do abdômen e das pernas.

Sem um diagnóstico, a família decidiu tentar o tratamento com células-tronco, que ainda não é feito no Brasil, mas na Tailândia. Como o custo do procedimento é alto, foi lançada campanha para arrecadar doações, que foi abraçada por vários setores da sociedade.