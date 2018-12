Alunos de Arquitetura e Urbanismo da Doctum promovem “Feira da Criatividade”

CARATINGA – Aconteceu no dia 30 de novembro, a V Feira da Criatividade do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Doctum de Caratinga. Durante a feira, diversos cenários foram montados pelos estudantes, que tinham como objetivo treinar as habilidades como profissionais da Arquitetura. Os cenários ilustrados exalaram charme, elegância e sofisticação.

De acordo com o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, Rogério Costa, este evento como os outros promovidos pela instituição, visam aproximar a sociedade e a faculdade, mostrando a importância da valorização das profissões. “A Feira da Criatividade”, segundo Rogério é um momento de prestigiar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos.

O professor Cláudio Barros destacou que momentos como este, ajudam a exercitar a criatividade dos estudantes, além de estimular a vida acadêmica e a realização de projetos. Os alunos se empenharam durante o semestre para pôr em prática o que aprenderam em sala de aula.

Durante a Feira da Criatividade os alunos do 2º período tiveram o primeiro contato com o projeto arquitetônico e a temática trabalhada foi galeria de arte e Centro Cultural. Os alunos foram induzidos a trabalhar a questão da criatividade e o gosto pela arte para terem condições de desenvolver projetos arquitetônicos dentro de um programa de necessidades. A professora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Elisangela Ferreira, destacou que são trabalhados fluxogramas, divisão dos ambientes, acessibilidade, mas é sempre pensando em uma volumetria interessante e para isso é muito importante o estímulo da criatividade dos alunos, que usaram materiais recicláveis, para produzir objetos criativos. Antes dessa produção são feitos estudos com designers e arquitetos que trabalham de forma criativa com materiais sustentáveis, o que mostra aos alunos que para trabalhar com arquitetura não precisa usar materiais caros, o que importa mesmo é saber ser criativo.

Os acadêmicos acreditam que os eventos promovidos pela instituição de ensino, são inspiradores e contribuem para o aprendizado. A aluna Cláudia Barbosa do 6º período do curso de Arquitetura e ressaltou: “A Feira da Criatividade foi incrível! O que mais me chamou a atenção foi a capacidade dos alunos em transformar um objeto que poderia ser descartado em uma obra de arte. Atualmente reciclar se tornou um ato de necessidade, pois devido ao grande número de objetos jogados na natureza e a dificuldade financeira, podemos renovar os ambientes agredindo menos o meio ambiente e o nosso bolso”.