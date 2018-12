Minimaternal da Escola Professor Jairo Grossi encerra ano letivo com projeto lúdico

CARATINGA – Os primeiro anos na escola fazem parte da fase de descobrimento do mundo por uma criança. É quando se aprende a conviver com outros colegas, a compartilhar brincadeiras e a desenvolver habilidades. Para comemorar o encerramento desse período escolar, as professores de minimaternal da Escola Professor Jairo Grossi realizaram uma festa temática: o Projeto “Fazendinha do Minimaternal”. As apresentações aconteceram no Auditório Celso Simões Caldeira na tarde de terça-feira (04).

Memória, concentração, os sentidos – tato, olfato, visão –, a comunicação, a socialização e autonomia são alguns características de personalidade que foram treinadas ao longo do ano, culminando em danças e apresentações artísticas no evento. “Porque a música é um dos instrumentos lúdicos que usamos na educação infantil para que o aprendizado seja prazeroso para as crianças e o desenvolvimento seja positivo em relação a tudo que deve ser trabalhado nessa fase”, explica a professora das turmas, Lívia Mendes de Oliveira.

Foram 32 crianças se apresentando. Segundo ela, essa é a idade em que a criança também demonstra curiosidades e interesse pela natureza. “E fomos em busca de trabalhar a linguagem oral e da coordenação motora, que são aspectos fundamentais do desenvolvimento nessa fase”, complementa. Antes do dia do evento, as turmas desenvolveram dentro de sala de aula, juntamente com a equipe da escola, algumas lembrancinhas alusivas ao tema. “A emoção do momento é de muita gratidão e dever cumprido. Estou feliz por ver que são crianças melhores em relação ao que precisam aprender até agora”, finaliza Lívia.

A fisioterapeuta e farmacêutica Nayara Bonfim é mãe de dois filhos, um já concluiu o minimaternal e o outro, Téo Bonfim, está encerrando agora. “Estou feliz de ver essa evolução dele desde o primeiro semestre até hoje, em relação à parte psíquica, social e motora. A escola colaborou muito com esse projeto da Fazendinha, que ficou fantástico. Toda a equipe pedagógica é maravilhosa, fiquei bastante satisfeita”, comentou.

Também prestigiando o evento, o médico e professor Paulo César Tostes Jr é pai do aluno Inácio Novaes e conta que até se recordou da sua própria infância na escola. “Nós vemos um desenvolvimento muito rápido depois que eles entram no minimaternal. Vimos a capacidade do Inácio de interação com os outros coleguinhas, como que isso tudo muda aqui e dentro de casa. Tem sido muito positivo. E hoje é muito legal vê-lo nesse espaço onde eu já me apresentei, minha esposa também, meu outro filho e, agora, o Inácio”, considerou.