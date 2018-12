Filho é acusado de agredir e estuprar a mãe

SIMONÉSIA – Um jovem foi detido na manhã de ontem pela Polícia Militar. Ele é acusado de agredir e estuprar a própria mãe. O caso aconteceu no córrego São Pedro, zona rural de Simonésia. Conforme informações, os envolvidos teriam problemas mentais.

Foi um vizinho da vítima que acionou a Polícia Militar e disse que o jovem, que tem problemas mentais, constantemente tenta violentar a mãe. Ele contou que o rapaz a agride com frequência e teme que algo pior possa acontecer caso providências não sejam tomadas pelas autoridades competentes. O vizinho fez questão de frisar que as agressões são recorrentes.

A vítima foi ouvida pela PM e contou que teve as roupas arrancadas pelo filho, que passou a mão em suas partes íntimas. Segundo a mãe, depois foi agredida com socos e chutes, pois o filho queria manter relações sexuais com ela. A mãe acrescentou que conseguiu evitar que houvesse a relação, então fugiu e pediu ajuda ao vizinho.

Um militar que prestou atendimento observou que a vítima também parece ter problemas mentais devido ao seu comportamento durante o registro da ocorrência.

A vítima foi levada para unidade de saúde, em Simonésia, onde foram constatadas algumas lesões em seu corpo.

Os militares fizeram rastreamento e encontraram o autor, que portava uma faca em sua cintura. Ele foi detido e conduzido para delegacia de Polícia Civil.

A PM irá oficiar o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e solicitar àquele órgão medidas cabíveis para questão clínica envolvendo autor e vítima, se for o caso.