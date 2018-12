6º Desapega: Caratinguenses substituem consumismo por troca consciente de objetos

CARATINGA – O final de semana já estava reservado. Quem costuma participar do Desapega garante espaço na agenda para levar os itens que deseja doar no primeiro dia, pegar sua senha e voltar no dia seguinte para substituir a doação por algum objeto que seja útil.

Nos dias 1º e 2 de dezembro (sábado e domingo), a sexta edição do projeto legitimou a importância da mobilização feita desde 2016 por parceiros e voluntários. A Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), o Lions Clube Caratinga Itaúna e o Tiro de Guerra auxiliaram os caratinguenses a dar sua contribuição pelo bem do planeta.

Clotilde Ferreira Junqueira, presidente imediata do Lions Clube Caratinga Itaúna, lembrou que o Desapega organizado próximo ao Natal tem mais significado. “Eu acredito que as pessoas já entenderam o significado do projeto e vem para desapegar mesmo, porque elas já estão mais conscientes”.

Clotilde ressaltou que muitos participantes se envolvem mais no intuito de doar do que de pegar alguma coisa em troca. “Cooperar é interessante, mas é importante deixar claro que o Desapega não é um projeto social, nem de caridade”, avaliou.

Eugênio Maria Gomes, pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), agradeceu à constante participação dos caratinguenses que sempre se envolveram e abraçaram o projeto. “Nós fazemos um balanço muito positivo não só do 6º Desapega, mas também de todas as edições que realizamos até hoje. É um processo que vem crescendo e se organizando cada vez mais. Nós agradecemos à população da cidade que participou, que doou e que foi buscar os itens”.

Eugênio também agradeceu aos parceiros e aproveitou a oportunidade para deixar um recado. “Nós sempre destacamos que o Desapega é um projeto socioambiental. É importante lembrar que a ideia do projeto é trocar itens, ou seja, eles precisam estar em bom estado de conservação ou funcionamento, para que possa ser utilizados por outras pessoas”.

Esta edição do Desapega foi realizada no salão do Lions Clube Caratinga Itaúna e contou com uma reflexão sobre o consumo com responsabilidade. O sargento Carlos Heleno de Sousa falou aos presentes e reforçou a ideia transmitida pela iniciativa.

O foco do projeto é o meio ambiente, como explicou Eugênio. “Eu tenho em casa algum objeto em bom estado de conservação que eu posso utilizar, mas não estou usando. Então, eu vou ceder para que outra pessoa possa usufruir”. Ou seja, eletrodomésticos que não estejam funcionando ou faltando peças e utensílios quebrados, por exemplo, não devem fazer parte da lista de materiais para trocar no Desapega.