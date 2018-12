‘Coral Mariana Azevedo Leitão’ realiza Cantata de Natal 2018 em Caratinga

CARATINGA – A magia natalina se espalhou pelos ares de Caratinga no último sábado, 1° de dezembro, com a realização da Cantata de Natal 2018. A Cantata é uma parceria da Rede de Ensino Doctum e da Escola Estadual Princesa Isabel, que acontece há mais de dez anos na cidade.

Elaine Lucas Barroso, diretora da Escola, ressalta a satisfação em oferecer para a comunidade escolar, amigos e convidados mais uma edição do evento. “Nesse ano, trouxemos a temática ‘O verdadeiro sentido do Natal’. Nossa escola se preparou durante dois meses para essa grande noite. Nossa proposta é celebrar com um clima de paz, amor, alegria e solidariedade”.

Abrindo as festividades do fim de ano, as belíssimas apresentações de teatro e música do Coral aconteceram na Praça Cesário Alvim. A cantora caratinguense Kennia regeu o repertório apresentado pelo grupo, que carrega o nome de ‘Coral Mariana Azevedo Leitão’ em memória de dona Mariana, uma figura importante para a história de Caratinga, que inclusive já foi diretora da Escola Princesa Isabel.

A família Leitão esteve presente para prestigiar a cerimônia, que é especial para todos que conhecem a história de dona Mariana. Pedro Leitão, vice-presidente da Rede Doctum, compareceu como um dos representantes da família. Um dos momentos mais marcantes foi a homenagem póstuma a Lysias Leitão, que era um grande apoiador da Cantata, com apresentação da poesia ‘Amor’, de sua autoria; e das canções ‘Oração de São Francisco’, ‘Presente de Natal’ e ‘A Paz’.

Wilma Leitão elogiou a cerimônia e a homenagem ao seu saudoso irmão. “A apresentação do Coral já se tornou um evento tradicional em Caratinga. Fiquei muito emocionada com essa edição, que já considero a melhor de todas! A homenagem ao Lysias foi maravilhosa. Senti o espírito, a alegria e o orgulho dele, que sempre compareceu às edições”.

Camila Leitão, filha de Lysias, agradece a todos os envolvidos pela linda noite e pela homenagem prestada. “Nos alegra muito ver a estrutura, o empenho das professoras da Escola Princesa Isabel nesse trabalho. Quanto à homenagem ao meu pai, fiquei extremamente lisonjeada. Ele adorava a Cantata de Natal, era um grande admirador e vinha todos os anos”.

“Vale a pena todo o esforço e dedicação. Nesse ano tivemos a participação de muitas crianças, de diversas idades. É uma alegria ver todos reunidos nesse momento mágico! Só tenho a agradecer a todos, especialmente à Rede Doctum, pela confiança e parceria”, finalizou a maestrina Kennia.