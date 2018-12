Todos os anos, a Associação dos Pais e Amigos e Excepcionais (Apae) de Caratinga leva a ‘Cantata de Natal’ para as empresas da cidade. Na edição 2018, a sede do DIÁRIO DE CARATINGA foi um dos locais escolhidos pela instituição para realização do projeto. Na tarde de ontem, os assistidos entoaram cânticos natalinos tradicionais com bastante entusiasmo para os funcionários do jornal. O DIÁRIO agradece a visita e reafirma sua profunda admiração pelo trabalho desenvolvido pela Apae.