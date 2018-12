Comarca de Caratinga celebra datas especiais

Magistrados e servidores comemoraram o Dia da Justiça e dois anos de inauguração da sede do Fórum Desembargador Faria e Sousa

CARATINGA- Na tarde de ontem, o Foro da Comarca de Caratinga realizou solenidade do Dia da Justiça e dos dois anos de inauguração do prédio do Fórum Desembargador Faria e Sousa. Magistrados e servidores participaram do ato, que contou ainda com a participação da Corporação Musical Santa Cecília.

De acordo com o juiz diretor do foro, Anderson Fábio Nogueira Alves, o evento antecipa as comemorações do Dia da Justiça (8 de dezembro) e lembra a inauguração do fórum, que ocorreu no dia 7 de dezembro de 2016. “A Banda Santa Cecília nos honrou com a apresentação de algumas peças e nós pudemos comemorar, tocaram o hino nacional, fizemos o hasteamento da bandeira e homenageamos os funcionários. Especificamente, em Caratinga, esse prédio do fórum é um marco, porque garante o melhor atendimento à população de forma estrutural, temos ar condicionado para atender às pessoas, espaço para circulação e banheiro com acessibilidade. No outro fórum se chegasse alguém com dificuldade de locomoção teria que subir escada, aqui já temos acesso por elevador, um ganho qualitativo na prestação jurisdicional”.

Além disso, o Fórum se consolida um espaço de atendimento à comunidade, conforme explica o magistrado. “Estamos trabalhando e fazendo alguns eventos para trazer a comunidade de Caratinga e da região para dentro do fórum, apresentações artísticas, palestras, hoje (ontem) tivemos essa apresentação musical. Semana que vem teremos crianças no fórum, o evento de um Papai Noel, que estará aqui no fórum e as crianças poderão tirar foto. Todas essas atividades são para demonstrar que esse espaço físico não é só da justiça, mas da comunidade como um todo”.

O momento também é para celebrar a produtividade da comarca de Caratinga, com agilidade na prestação dos serviços judiciais e avanços importantes na política de conciliação. “O fechamento vem no ano que vem, mas todos os resultados que temos tido nesse ano têm sido muito animadores, tanto na quantidade de processos julgados, os números são muito bons, quanto em outros serviços que o judiciário também presta. Na questão de atendimento, nós inauguramos postos de atendimento em outros municípios, muitas vezes a pessoa não vai precisar vir até Caratinga para ter acesso à justiça, temos trabalhado muito na questão de autocomposiçao, que são métodos de solução do problema das pessoas, que muitas vezes elas não precisam esperar de um a dois anos por uma sentença judicial, conseguem de forma muito mais rápida. Então, nessa questão qualitativa, nós também temos um ganho a comemorar”.

O juiz Anderson Fábio finaliza deixando uma mensagem para a sociedade caratinguense. “O judiciário está à disposição e é um revolvedor de problemas, uma ferramenta, um aparato estatal especializado em resolver o problema das pessoas. Como parte do trabalho é claro, envolve a aplicação de penas, tem a parte criminal, mas toda a parte cível o que se quer é resolver, as pessoas que têm o seu direito violado, ter o seu direito reafirmado, conquistado; algumas pessoas que têm direitos sociais negados, medicamento ou uma vaga em hospital, podem recorrer ao judiciário, que vai envidar esforços em conseguir resolver e dar a cidadania para as pessoas”.