Consórcio Cides-Leste elege diretoria para exercício de 2019/2020

Dr. Welington, prefeito de Caratinga, e Marquinho, prefeito de Imbé de Minas, foram reeleitos

CARATINGA – Aconteceu na manhã de ontem, na sede do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas – CIDES-LESTE – em Caratinga, a eleição da diretoria para o biênio 2019/2020.

O encontro contou com a presença dos prefeitos dos municípios consorciados. O atual presidente do consórcio Cides-Leste e prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira, colocou o seu nome à disposição para reeleição, em conjunto com o atual vice-presidente e prefeito de Imbé de Minas, Marcos Antônio do Carmo (Marquinho), que compôs a chapa como vice-presidente, e foram reeleitos por unanimidade dos presentes para o biênio 2019/2020.

Dr. Welington agradeceu a todos pela confiança nele depositada e afirmou que não medirá esforços para novamente fazer uma boa administração junto ao consórcio e ajudar os municípios da macrorregião de Caratinga em suas demandas, principalmente na área de saúde.

Marquinho agradeceu por estar sendo reeleito e acrescentou que muitos outros projetos do consórcio estarão sendo empenhados em favor dos municípios.

Vânia Vieira Franco, secretária executiva do consórcio, enalteceu a presença dos prefeitos e demais participantes. Ela destacou a importância da união dos prefeitos em torno do consórcio, ficando agradecida em poder atuar ao lado dos prefeitos, “sempre em defesa do bem comum da população da macrorregião”. Segundo ela, a proposta do Cides-Leste é promover o desenvolvimento econômico e social da macrorregião Leste, na prestação de serviços, nas mais diversas áreas, focando, principalmente, nas áreas de saúde, iluminação pública e desenvolvimento regional.

Após o encerramento, os presentes foram convidados para a confraternização do natal de ocorreu no próprio local.