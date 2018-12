Paulinho de Dom Lara é o novo presidente da Câmara

CARATINGA – Aconteceu na noite de ontem, a eleição para a mesa diretora da Câmara de Caratinga. Paulinho de Dom Lara foi eleito para presidir o legislativo caratinguense. Ele venceu Diego por 10 a 7.

A ELEIÇÃO

No pequeno expediente, quando cada vereador tinha dez minutos para usar a tribuna, foi discutida a forma que a votação seria realizada. Pelo regimento interno, o voto nesse caso é secreto, no entanto alguns vereadores queriam que ficasse claro para todos quem se abstivesse do voto.

Os candidatos para o biênio 2019/2020 foram os vereadores Diego de Oliveira e Paulo Barbosa, o ‘Paulinho de Dom Lara’. Diversos funcionários da prefeitura acompanharam a reunião de ontem por causa da votação, fato que alguns vereadores estranharam, pois segundo eles, não é sempre que eles assistem as reuniões da Câmara.

Paulinho de Dom Lara foi eleito, tendo recebido 10 votos contra sete de Diego. O novo presidente comemorou o resultado e disse que trabalhará com muita transparência e afirmou não ser oposição ao prefeito Welington Moreira.

A votação da mesa não é feita por chapa, mas separadamente para cada cargo. Os vereadores fizeram questão de colocar uma caixa na mesa para que os votos descartados fossem rasgados e assim fosse possível ver se houve abstenção.

Ao final, a mesa diretora ficou composta ainda pelo vice-presidente, Cleider Costa; primeiro secretário, Dênis Gutemberg; e segundo secretário, José Cordeiro.