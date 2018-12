Colação de Grau do Ensino Médio da Escola Prof. Jairo Grossi marca etapa vitoriosa para estudantes

CARATINGA – A Escola Professor Jairo Grossi comemorou a Colação de Grau dos alunos do Ensino Médio em uma noite festiva. Com a presença de familiares e amigos, a cerimônia que aconteceu na última quinta-feira (29/11), no Ginásio Dário da Anunciação Grossi, na Unidade I do Centro Universitário de Caratinga, emocionou os participantes.

Mesmo antes de concluir o Ensino Médio, os adolescentes já começam a pensar no futuro. O questionamento sobre o que ser quando crescer assume vários significados: desde a realização de sonhos de infância até a concretização de uma carreira de sucesso.

Com a diversidade de áreas de atuação e uma abertura maior para dialogar com os pais, o jovem não se sente pressionado a decidir tão cedo a profissão e tem a oportunidade de reconhecer sua real vocação.

“Antigamente a gente já tinha que sair do Ensino Médio, na maioria das vezes, empregado ou com a faculdade decidida. Hoje os alunos têm uma amplitude maior de cursos para escolher e é pouco provável que essa geração faça um único curso. Eles vão buscar, em um primeiro momento, escolher um curso, mas dificilmente eles terão uma área restrita. Provavelmente, eles vão continuar escolhendo, mudando e se aperfeiçoando em suas profissões”, comentou Noé Comemorável de Oliveira Neto, professor e paraninfo da turma.

A diretora da Jairo Grossi, Francisca Pires, comentou sobre a história da Escola, criada em 1990, e do propósito de trazer ensino de qualidade para Caratinga, formando e preparando pessoas para o mercado de trabalho. “Hoje estamos aqui, neste momento, vendo a realização destes pais e destes alunos. É gratificante perceber que eles estão preparados para conviver com as diversidades do mundo, preparados para vencer e estar em qualquer ambiente porque a ética foi muito bem trabalhada, o espírito solidário foi muito bem trabalhado. Eles estão preparados para a vida”, avaliou.

Além da gratidão pela escola, a turma deixou nítido o companheirismo e o desejo de prolongar os momentos juntos. “Nós criamos um amor muito grande pela casa. Estamos emocionados e ao mesmo tempo com pesar em dizer adeus. É muito bom saber que temos uma base educacional tão boa, que estamos tão bem preparados para viver não só a faculdade, mas também para sermos pessoas de bem, de bom caráter e personalidade”, contou Amanda Vitória Freitas Ribeiro, formanda e oradora da turma.

O professor Noé Comemorável de Oliveira Neto confirmou o sentimento presente entre os estudantes. “É um momento mágico para gente. Nós acompanhamos os alunos chegarem aqui na escola muito pequenos, a maioria ainda crianças, e eles vão crescendo. Para nós professores é muito orgulhoso, é uma satisfação enorme de vê-los concluírem o Ensino Médio com êxito e alegria como acontece hoje”.

A professora Verônica Cristina Côco dos Santos foi patronesse da turma. Ela falou emocionada sobre a importância do momento de confraternização que a colação de grau representa, mas, sobretudo, uma ocasião que consagra anos de amizade entre os alunos e que deve ser cultivado. “Nada tem um fim. É um novo ciclo que começa. Tudo que eles construíram aqui vai para a vida toda porque é um vínculo muito bonito. Ver o respeito e a doação que existe entre eles é algo muito bonito”, comentou.