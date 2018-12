Conhecimento integrado: alunos de Farmácia do UNEC se reúnem em projeto interdisciplinar

CARATINGA – Ensino, pesquisa e extensão são os pilares de uma formação profissional. Reuni-los em um único projeto e integrar alunos de diferentes turmas e períodos foram os objetivos dos professores de Farmácia do UNEC. Para encerrar o semestre, eles mobilizaram todos os alunos na apresentação do Trabalho Interdisciplinar Supervisionado (TIS). O evento aconteceu na Unidade II do UNEC na noite da última quarta-feira (28/11). “É possível que as turmas vejam o que cada período desenvolveu. Os alunos podem ter uma prévia de conteúdos que aprenderão nos próximos semestres e aproveitam para rever aquilo que já estudaram. Então, o intuito é a integração e a interdisciplinaridade”, esclarece a coordenadora do curso, Denise Fonseca.

Para ela, os benefícios do TIS vão ainda além: ele estimula as habilidades dos alunos de falarem em público, torna o conteúdo acadêmico mais dinâmico e explora as diversas áreas de atuação do farmacêutico. Ana Marina Souza, por exemplo, está no 8º período e desenvolveu uma pesquisa de campo voltada para rótulos de leite UHT, o chamado leite de caixinha. Essa é uma atividade que, segundo ela, poucos conhecem. “Analisamos as embalagens para ver se estavam de acordo com as leis e as exigências da Anvisa e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E observamos que muitos leites são comercializados sem as devidas informações. Existem pessoas com intolerância a lactose, por exemplo. É preciso uma fiscalização rígida para verificar a procedência e não gerar transtornos aos clientes”, relata Ana.

Já a turma do 2º período falou sobre as propriedades medicinais de plantas, que embora sejam a base das ciências farmacêuticas, hoje são pouco exploradas no mercado. Na opinião da estudante Ester Gonçalves, essa área – a Fitoterapia – representa uma alternativa para o uso de medicamentos feitos em laboratório. “Hoje, têm surgido muitas pesquisas nessa área. A tendência, eu creio, é que cresça como forma de cura a determinadas doenças. Ou até mesmo contribua para evitar a utilização exacerbada de medicamentos convencionais, já que eles podem ser bons para certo problema de saúde e ter também efeitos indesejados”, ela afirma.

Esse também foi o tema desenvolvido por Bianca Luciana Ferreira, do 6º período, porém em forma de artigo científico e através de atividades laboratoriais. “Focamos bastante na pesquisa de possíveis novos antibióticos. Recentemente, vi uma reportagem dizendo que, daqui a 20 anos, as bactérias estarão matando mais que o câncer. Por isso, pensamos numa alternativa de combate. E escrever artigo não é fácil, mas eu gostei muito. Em breve teremos TCC, então o TIS nos prepara tanto para o que vem dentro da faculdade quanto para outras fases pelas quais teremos que passar no futuro”, alega.