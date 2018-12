Caratinga recebe fiscalização do Crea-Minas

Emissão de receituário agronômico é foco da ação nas duas cidades

CARATINGA– Empreendimentos e produtores rurais da cadeira produtiva do agronegócio de Caratinga serão fiscalizados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-Minas). A Fiscalização Regional Dirigida (FRD) ocorrerá no período de 10 a 14 de dezembro de 2018 com foco em receituário agronômico.

O objetivo é verificar se os serviços técnicos da engenharia e agronomia na área do agronegócio e na prescrição de agrotóxicos estão sendo exercidos por profissionais habilitados, bem como a responsabilidade técnica nos empreendimentos. “Hoje o agronegócio é um dos principais motores da economia, indispensável na geração de emprego e riquezas no campo em Minas Gerais e no Brasil. Com o uso da biotecnologia transgênica e os agroquímicos agrícolas no interior do processo produtivo, torna-se imperativo a participação de profissional qualificado e com atribuições técnicas necessárias para o bom desempenho de uma agricultura responsável e comprometida com o ser humano e o meio ambiente, justificando assim a atuação contínua e frequente das ações de fiscalização do Conselho”, enfatiza o supervisor da região, Rômulo Antônio Campos Braga.

A FRD contará com cinco fiscais que percorrerão empreendimentos verificando se há responsável técnico, se as empresas estão devidamente registradas e se foi feita a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T). Para o supervisor de Fiscalização do Agronegócio do Crea-Minas, engenheiro agrônomo Emílio Mouchrek, o agronegócio é um dos pilares da economia brasileira e Minas tem bastante destaque nesse cenário. “Foi muito importante o Conselho ter especializado a fiscalização nesse setor, pois isso, além de ampliar o mercado de trabalho de profissionais da área tecnológica, garantindo o registro das Anotações de Responsabilidade Técnica, acima de tudo, constitui um fator de qualidade no processo produtivo, beneficiando os produtores rurais”, explica.

REUNIÃO PREPARATÓRIA

Os produtores rurais e profissionais de Caratinga se reuniram com o Crea-Minas para debaterem sobre a ação de fiscalização do agronegócio e a prescrição de agrotóxicos. O encontro foi realizado na Inspetoria de Caratinga, no dia 12 de novembro. Na reunião, gestores do agronegócio foram informados sobre as normas, critérios de fiscalização do Conselho no agronegócio, inclusive com esclarecimento de dúvidas sobre a fiscalização das empresas quanto ao registro no Crea-Minas, a regularidade do quadro técnico e dos prestadores de serviço de engenharia e a responsabilidade técnica nos empreendimentos.