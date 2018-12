Clausiano Peixoto é eleito presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais

CARATINGA- A chapa 3 foi eleita no último domingo (2), na eleição da nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais para o triênio 2019-2022. 271 servidores compareceram e ao todo foram registrados 99 votos (chapa 3), 88 votos (chapa 1) e 84 votos (chapa votos).

Foram eleitos para presidente e vice-presidente, respectivamente, Clausiano Peixoto Lourenço, o “Teinha”; e Carlos Henrique Souza. Em sua página nas redes sociais, Clausiano fez questão de agradecer aos servidores. “Estou aqui em nome de toda a chapa 3 para agradecer os 99 votos que tivemos na eleição do Sindicato. Quero dizer que não sou presidente dos 99 votos, nós representamos todos os servidores, indiferente de quem foi votar, quem não foi ou quem votou em chapa 1 ou 2. A partir do ano que vem vocês terão representatividade”.

O novo presidente elogiou, o que chamou de disputa “limpa” com as outras duas chapas concorrentes, a chapa 1, liderada pelos candidatos Ediórgenes Corrêa (presidente) e Maria do Carmo da Silveira, a Carminha (vice-presidente) e chapa 2, Luiz Carlos (presidente) e Heliane Marques (vice-presidente). “Agradeço ao Ediórgenes da chapa 1 e Luiz Carlos da chapa 2 pela brilhante campanha que fizeram. Tivemos uma campanha limpa, sem ninguém denegrir a imagem de ninguém”.

Clausiano ainda reafirmou propostas da campanha e frisou que a nova diretoria estará aberta ao diálogo e orientação do servidor público. “O meu compromisso com os servidores foi lançado e a partir de agora contem comigo. Nas eleições contamos com vocês, agora vocês contarão conosco. A chapa 3 estará a partir de janeiro à disposição de você, quero firmar mais uma vez com vocês esse compromisso, processos administrativos, sindicâncias, vocês terão um representante, eu estarei em cada sindicância com vocês. Já estamos em andamento, em processo de implantação do plano de saúde, a proposta de campanha”.

E finaliza fazendo uma chama àqueles que ainda não são filiados ao Sindicato. “Você servidor que não é filiado, corra. Vamos fortalecer nossa classe, pois agora vocês terão representatividade de verdade. Obrigado a todos que confiaram o seu voto à chapa 3”.

DIRETORIA TRIÊNIO 2019-2022

Clausiano Peixoto “Teinha” – presidente

Carlos Henrique de Souza- vice-presidente

Dário Gessé da Silva- 1° tesoureiro

Adalto Rosa Batalha- 2° tesoureiro

Emília Delabela Pereira – 1ª secretária

Aline Verneque- 2ª secretária

Conselho Fiscal

Valério Luiz da Silva

Victor Augusto Pereira

Marco Aurélio Marques

Márcio José da Silva Carvalho

Jéssica Martins Pereira

Luciene Dias Moreira

Cassius Clay Bertão- 1° delegado

Mileni Vieira dos Santos Pedroso- 2ª delegada