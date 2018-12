FOI OUTRO DIA MESMO… HÁ VINTE ANOS

Vagner Maciel Freris

Era o mês de agosto de 1998, mais precisamente no dia 11, coincidentemente o dia do estudante, quando tiveram início em nossa cidade, Caratinga-MG, as atividades do curso superior em educação física. Naquela época chamada de Escola de Educação Física de Caratinga – EFISC, hoje conhecido como curso de educação física do Centro Universitário de Caratinga – UNEC.

A ideia de oferecer o curso superior de educação física para a nossa cidade e, consequentemente, para as cidades circunvizinhas, nasceu do corpo diretor da Fundação Educacional de Caratinga – FUNEC, que há tanto tempo inova e contribui para que nossa amada cidade seja um verdadeiro polo educacional. Sem cometer injustiça com outras pessoas, gostaria de pedir licença para citar aqui o nome daquele que foi o grande idealizador do referido curso, o então diretor pedagógico da FUNEC, prof. Celso Simões Caldeira (in memoriam), que sempre nos falava da carência de nossa região em oferecer a formação superior para a área da educação física, já que essa habilitação somente era oferecida nas capitais e, portanto, longe de nossa cidade e região. Prof. Celso sempre foi um visionário. Pessoa extremamente comprometida com a educação e nos deixou um legado a ser seguido, o de promover o desenvolvimento do ser humano pela educação.

Lembro-me muito bem do início das atividades do curso de educação física em nossa cidade. Naquela época, recebemos muitos alunos para compor a turma pioneira da instituição. Alunos estes não somente de Caratinga, mas também de diversas cidades da nossa região e inclusive de outros estados, exatamente como previa o prof. Celso. Estávamos diante de um desafio enorme. Sob a batuta do prof. Celso na direção pedagógica e direcionando os afazeres do dia a dia, conseguimos contratar os professores, alguns dos quais continuam conosco até os dias atuais. Organizamos uma matriz curricular que fosse real e significativa para os futuros profissionais em educação física e conseguimos aos poucos efetivar a reforma do campus II do UNEC, onde abriga, de forma eficiente, a estrutura física para a realização das aulas do curso de educação física. Atualmente essa estrutura é um referencial em nossa região.

Como disse, por aqui passaram muitos alunos (mais de mil) que hoje são profissionais de sucesso. Exercem suas atividades nas diversas áreas que a educação física nos oportuniza, desde a escola, passando pelas academias de ginásticas, pelas empresas e chegando aos centros de saúde. É isso mesmo, essa profissão é bela e nos oferece a condição de atuarmos de forma ampliada.

Tivemos aqui o registro de mudança de vida (para melhor) de muitas pessoas que em um momento de suas vidas exerciam outras atividades profissionais, mas sonhavam em ser profissionais da educação física e, hoje, após passarem pelo curso de formação, têm essa condição e se realizam como profissional ao proporcionar à comunidade uma prestação de serviço com uma qualidade que modifica consideravelmente a vida dessa pessoa.

Gostaria de registrar que a UNEC acredita tanto na formação que oferece que, atualmente, 50% dos professores que trabalham no curso de educação física foram nossos alunos, ratificando nosso compromisso traçado lá em 1998, que era de formar profissionais capacitados para o exercício profissional.

2018, vinte anos do curso de educação física do UNEC. Esse texto é uma homenagem que faço ao curso de educação física do UNEC, que veio e modificou todo um comportamento social e cultural relacionado à prática do exercício físico, seja nas escolas ou em outros ambientes que o exercício físico orientado esteja presente.

Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui no UNEC e no curso de educação física desde o 1º dia de sua existência. Sinto-me honrado e emocionado. É tão bom que, sinceramente, não percebi que já se passaram 20 anos. Parece que foi outro dia mesmo.

PARABÉNS, curso de educação física do UNEC!

Agradeço a cada um dos professores, alunos e colaboradores que passaram por aqui.

Prof. Vagner Maciel Freris – Profissional de Educação Física – CREF/MG 001995-G – Professor do Centro Universitário de Caratinga – UNEC – Coordenador de Pesquisa do UNEC – Vice-coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa do UNEC.

Mais informações sobre o autor, acesse: http://lattes.cnpq.br/6985562952360662).