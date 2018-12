Lançada pedra fundamental da sede da Prefeitura de Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – O prefeito de Santa Rita de Minas, Ademilson Lucas Fernandes, fez o lançamento da pedra fundamental da construção da sede da Prefeitura. O evento aconteceu na última terça-feira (27/11). A obra está orçada em R$ 777 mil e a previsão de conclusão é de onze meses.

A construção do prédio será realizada num terreno localizado a rua Altino Marçal do Carmo, bairro Industrial, numa área total de 780m². Segundo a administração da prefeitura, assim que o prédio for concluído, acarretará uma economia de aproximadamente R$120 mil por ano aos cofres públicos somente com aluguéis de vários setores da prefeitura que funcionam em prédios particulares.

Várias autoridades e populares estiveram presentes ao lançamento da Pedra Fundamental, entre eles, o prefeito, acompanhado de sua esposa Marlene; ex-prefeito de Santa Rita de Minas, João Maçaroca; vereadores Ébio, José Carlos, José Rocha e Zezão; os secretários de governo Ronaldo (Educação), Emiliana (Saúde), Rosimeire (Agricultura), Edilson (Obras), Jeferson (Fazenda) e Natan (chefe de Gabinete).

O prefeito Ademilson relatou que entre seus maiores sonhos de realização, estava a construção da sede da prefeitura e também a construção da creche. “Após a colocação da pedra fundamental, as obras começarão imediatamente. Foi tudo licitado e aprovado. Estou me sentindo muito grato a Deus, aos meus companheiros de trabalho e aos vereadores, por este sonho estar muito perto de se concretizar. Esta obra vai trazer mais conforto para funcionários e munícipes, vai gerar economia para os cofres públicos. Em breve teremos também a construção de uma grande creche que melhorará não só a educação das crianças, como favorecerá os pais que precisam trabalhar e terão um lugar digno para deixar seus filhos”.

José Carlos da Silva, presidente da Câmara Municipal, lembrou a perda que tiveram com o falecimento inesperado do vereador Josival Moreira Simões (Catatau), vítima de acidente automobilístico. Ele comentou que “esta é uma grande conquista para o município. Com essa construção Santa Rita de Minas deixará de pagar diversos aluguéis e com esse recurso será revertido para a comunidade. Além de trazer mais conforto e organização para funcionário e a população”.

Participando da solenidade, pastor Adriano Valadares, da igreja Assembleia de Deus, fez oração pedindo a Deus que abençoe o local.