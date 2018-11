Saboreando a vitória: formandos da Escola Jairo Grossi participam de jantar festivo

Momento especial reuniu estudantes e familiares no ginásio do Campus I do UNEC na noite de terça-feira (27)

CARATINGA – Estudantes do 3º ano da Escola Professor Jairo Grossi participaram de um jantar festivo na noite de terça-feira (27). O evento, realizado no Ginásio da Unidade I do UNEC, faz parte das comemorações de formatura dos alunos.

Fim do ano letivo, início da programação festiva. Pelo menos no caso dos estudantes do 3º ano do ensino médio. Os formandos da Escola Professor Jairo Grossi viveram um momento especial. O ginásio Dário da Anunciação Grossi, Campus I do UNEC, foi totalmente ornamentado e recebeu os convidados para um jantar festivo. Foi hora de celebrarem juntos mais uma conquista. Motivo de imensa alegria e satisfação para todos.

O estudante João Pedro afirma que aprendeu muitas coisas durante o período em que esteve na escola e disse que sentirá saudades de todos. “É um momento bom e ruim ao mesmo tempo. Alunos e professores fazem parte da nossa história. Agora, cada um vai tomar um rumo na vida. Ficamos com o sentimento de alegria e de tristeza. Mas sabemos que deixaram uma marca importante nos nossos corações.”

O momento agradável teve direito à descontração e a boa música. Depois de todo o empenho ao longo do ano, junto com o sabor da vitória, vem aquele sentimento de dever cumprido.

“Enfrentamos desafios e superamos dificuldades. É muito bom chegar até aqui e saber que vamos levar amigos para sempre. Valeu à pena abrir mão de algumas coisas para realizar nossos sonhos. Agora é festejar junto aos amigos e familiares, que são as pessoas que a gente mais gosta”, destacou a aluna Nicole Barros.

A direção da Jairo Grossi também se mostrou otimista com o comprimento de mais um ciclo e com o atual momento festivo vivido pela escola. Para a diretora Francisca Pires é hora de agradecer. “Agradecemos a Deus pela vida dos nossos alunos e por terem apostado e acreditado na escola. É um momento de agradecimento e também de confraternização. Alunos, pais e escola, todos nós estamos comemorando juntos o sucesso dos nossos jovens.”

O evento ainda contou com a presença do reitor do Centro Universitário de Caratinga, o professor Antônio Fonseca da Silva, que enfatizou a importância dos jovens passarem boa parte de sua trajetória, muitos da infância até a juventude, na Jairo Grossi. “Quantos deles a gente viu chegar aqui ainda criança e hoje estão aí, prontos para darem um salto mais alto e ingressarem na faculdade. Tenho certeza que todos estão preparados para isso, enfrentar os melhores cursos superiores. Inclusive, aqueles mais exigentes. É um orgulho para nós poder fazer parte da vida deles e contribuir um pouco com a sua formação.”

A colação de grau do Ensino Médio da Escola Professor Jairo Grossi ocorreu ontem, no Ginásio do Campus I do UNEC.

Cada evento, cada encontro, tem tom de despedida e os momentos finais estão sendo considerados pelos estudantes como pra lá de especiais.