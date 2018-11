Provas do ENADE movimentam Caratinga

CARATINGA – Chegou a hora dos universitários de todo o Brasil se submeterem ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Foram 550 mil concluintes do ensino superior, distribuídos em 27 áreas profissionais, realizando as provas no último domingo (25). Em Caratinga, o dia começou com chuva, mas não impediu a chegada dos alunos ao local da avaliação, na unidade I do Centro Universitário de Caratinga (UNEC).

Além de simbolizar o início da contagem regressiva para a formatura, o ENADE é um momento de autoavaliação e reflexão sobre o que cada estudante aprendeu ao longo da jornada acadêmica. Isso é o afirma o concluinte de Administração do UNEC, Thales Dias Dutra. “Na verdade, nós nos preparamos todos dias. O curso me deu uma base. Então, é uma oportunidade de provar o meu conhecimento para mim mesmo e para os órgãos avaliadores”.

Já a estudante Bruna Kellen de Souza, do 8º período de Ciências Contábeis do UNEC, possui uma relação com o ENADE ainda maior. Ela desenvolveu um trabalho de iniciação científica sobre esse tema durante este semestre na instituição. O artigo publicado por ela fala sobre a importância do exame também para a instituição, e ainda analisou a relação entre as provas e o curso: a distribuição dos conteúdos curriculares nas questões cobradas. “Estou um pouco tensa, precisaremos nos esforçar. Mas as expectativas são boas, acho que vou me dar bem”, declara.

APOIO AOS ALUNOS

Para aliviar um pouco a ansiedade entre os estudantes, professores do UNEC prepararam uma recepção na porta da Unidade, tirando dúvidas e distribuindo kits, contendo caneta, água e lanche. Eles montaram uma tenda e o atendimento começou às 10h, embora os portões do prédio só fossem abrir ao meio dia. “Do UNEC Campus Caratinga, são 182 estudantes a realizarem a prova este ano, dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Psicologia”, menciona a coordenadora da Secretaria Acadêmica do UNEC, Fabiana Leite Loreto.

Ao longo do último ano letivo, a instituição realiza diversos eventos e atividades de auxílio aos os alunos nos preparativos. Além disso, os professores oferecem apoio no preenchimento do Questionário do Estudante, item obrigatório para aqueles que participarão. E quanto ao pós-prova, “a partir da publicação do gabarito, nossa equipe faz a correção do exame juntamente com as turmas. No ano que vem, a prova é repassada com os próximos estudantes que irão se submeter ao exame. E a instituição também faz uma avaliação interna em relação ao resultado geral do ENADE, para ver o que pode ser aprimorado”, complementa Fabiana.

O ENADE

O ENADE é organizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ele avalia, principalmente, o conhecimento dos jovens quanto à formação profissional adquirida por cada um. E é requisito básico para que possam colar grau. “O resultado do exame é a nota que vai ser dada ao curso, a qual o aluno carregará pelo resto da vida. Por isso, a instituição conscientiza os alunos para que eles façam a prova com responsabilidade”, relata Roberto Santos Barbiéri, pró-reitor de Ensino do UNEC.