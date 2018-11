Beneficiários do BPC são convocados para recadastramento

Dos 4.493 beneficiários em Caratinga, apenas 30% procuraram o cadastro para atualizar. Prazo é até o dia 31 de dezembro

CARATINGA- Foi prorrogado o prazo para recadastramento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para até 31 de dezembro. O BPC é um direito garantido e regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), para o recebimento de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência, que tenha renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo.

De acordo com a diretora da Vigilância Socioassistencial de Caratinga, Sueli da Silva Freitas, na reta final para o recadastramento, até o momento, somente 30% do público-alvo atualizou os dados cadastrais. “Temos 4.493 beneficiários do BPC em Caratinga, desses apenas 30% procuraram o cadastro para atualizar. E esse prazo não vai ser prorrogado. Após 31 de dezembro de 2018, essas pessoas que não estiverem cadastradas vão perder o benefício, que será suspenso a partir de janeiro. Nos preocupa porque são pessoas que sabemos que são mais vulneráveis, que às vezes dependem de uma outra pessoa para fazerem o cadastro para ele e essa pessoa não está informada ou acreditando que pode acontecer de ser suspenso”.

A diretora de Gestão de Benefícios e Programas Sociais, Sara Araújo, enfatiza uma força-tarefa nos bairros para facilitar o recadastramento. “Nós descentralizamos o setor do cadastro único, no início da semana já enviamos para os Cras do município um cadastrador para facilitar o acesso da população a esse recadastramento, uma exigência do Governo Federal. A Secretaria convoca que compareçam, tragam todos os documentos, CPF de todos os membros da família, comprovante de endereço atualizado, declaração da escola (a partir de 6 anos) e comparecer no horário comercial”.

O recadastramento pode ser realizado no setor de Cadastro único, situado à Rua João Pinheiro, 271, centro ou nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) Santa Cruz- Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, 671; Esplanada- Rua Juca Lopes, 185 e Aparecida-Rua Princesa Isabel, 180. O horário de funcionamento é de 8h às 18h.