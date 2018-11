Balanço de intervenções no perímetro urbano

Próxima etapa será fechar “retornos irregulares” do UAI. Atualmente, para fazer esta manobra, deve-se cruzar quatro pistas em sentidos opostos, o que o Dnit considera perigo iminente ao trânsito

CARATINGA- A Unidade Local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Caratinga informa que as obras no Bairro Esplanada estão chegando ao fim, terminando o acesso da Rua Francisco Victor de Assis, conhecida como Rua dos Cavacos para a rodovia e a interdição do retorno da rua lateral para o centro, devendo ser feito diretamente na pista da rodovia ou utilizando o retorno do Esplanada.

“Ao terminar este acesso, os veículos que quiserem entrar à rua lateral para acessar o Rafa Motos, Boate Prime e outros comércios deverão utilizar o acesso 200 metros antes, no tobogã, em frente o UAI. Estas medidas foram estudadas e consideradas a forma mais prática e segura para organizar o tráfego deste local”, explica o Dnit em comunicado.

Ainda de acordo com o departamento, a próxima etapa será fechar os “retornos irregulares” do UAI. Atualmente para fazer esta manobra deve-se cruzar quatro pistas em sentidos opostos, o que o Dnit considera perigo iminente ao trânsito de Caratinga. “Contamos com a compreensão e colaboração de todos para que tenhamos um trânsito mais seguro hoje e futuramente sem acidentes nestes locais”.