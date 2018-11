INCLUSÃO: ALGUMAS REFLEXÕES

Vagner Maciel Freris

Quando se fala em inclusão, devemos nos reportar às suas interfaces que interferem no processo de inclusão de pessoas com deficiência. Essas interfaces são as questões importantes desse processo. Por exemplo: a questão da preparação do profissional que irá receber pessoas com deficiência; a preparação educacional e cultural das pessoas ditas normais que receberão pessoas com deficiência é outro fator extremamente importante; e a questão das estruturas físicas onde as pessoas com e sem deficiência irão conviver. Falar e praticar a inclusão passa por essas etapas.

Com relação às políticas públicas, entendemos que está na hora de ela ser efetivamente praticada. Em sua filosofia, no que está escrito, percebemos avanços fantásticos, já no que corresponde à sua praticidade verificamos que a sociedade ainda não está devidamente preparada para esse processo.

Para todos os profissionais, que trabalham com pessoas com deficiência, a capacitação deveria ser um instrumento obrigatório. Estar preparado, através dos conhecimentos teóricos e práticos, é a garantia de uma prestação de serviço com a qualidade merecida. Portanto, os órgãos gestores da educação devem corriqueiramente promover encontros, palestras, cursos, seminários para tratar do assunto. Quase de forma automática, com a realização desses eventos e com o apoio poderoso que as mídias têm, entendemos que a questão da educação e cultura da sociedade teria outro olhar sobre o verdadeiro processo de inclusão.

Já a questão da infraestrutura, é extremamente preocupante. Percebe-se que estamos muito longe de atendermos às pessoas com deficiência nos quesitos de acessibilidade e convivência nos espaços de socialização.

Podemos falar que, verdadeiramente estamos num processo crescente de conscientização para efetivarmos a inclusão, onde a família, o poder público, a sociedade – através de diversos órgãos de apoio – e a escola são os pilares desse processo.

Prof. Vagner Maciel Freris -Profissional de Educação Física – CREF/MG 001995-G – Professor do Centro Universitário de Caratinga – UNEC – Coordenador de Pesquisa do UNEC- Vice-coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa do UNEC. Mais informações sobre o autor, acesse: http://lattes.cnpq.br/6985562952360662).