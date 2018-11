Copasa investe R$ 6,8 milhões em obras de abastecimento no Vale do Rio Doce

Obras em Caratinga, Piedade de Caratinga, Resplendor e em distritos ampliam os sistemas de abastecimento de água, beneficiando mais de 68 mil pessoas

DA REDAÇÃO- A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) está realizando investimentos da ordem de R$ 6,8 milhões em Piedade de Caratinga; na sede do município de Caratinga e nos distritos Dom Lara e Cordeiro de Minas, além de Calixto, em Resplendor. Nessas cinco localidades estão sendo realizadas obras de implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água. Com esses empreendimentos, a Companhia declara que está contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e da saúde da população, bem como para a preservação do meio ambiente na região.

Nos distritos Dom Lara e Cordeiro de Minas, pertencentes a Caratinga, e no distrito de Calixto, em Resplendor, estão sendo investidos cerca de R$ 1,7 milhão na implantação dos sistemas de abastecimento de água, que irá beneficiar mais de 2.770 cidadãos com água tratada e de qualidade. Os empreendimentos, que tiveram início em 2018, têm previsão de conclusão no primeiro semestre de 2019.

Para o superintendente Operacional do Vale do Rio Doce e Vale do Aço, Albino Campos, as obras trarão grandes benefícios para os moradores dos distritos. “A água tratada é indispensável para garantir a saúde e a qualidade de vida da população. Os moradores dos distritos de Dom Lara, Cordeiro de Minas e Calixto terão esse direito garantido”, disse ele.

Nova captação para Caratinga

Desde outubro de 2017 a Copasa investe R$ 5,15 milhões para aumentar a disponibilidade de água bruta no período de escassez hídrica em Caratinga e em Piedade de Caratinga, por meio de uma nova captação no Rio Preto. Até o momento, cerca de 68% dos serviços já foram executados. O empreendimento irá beneficiar 64 mil pessoas e tem previsão de entrega até maio de 2019.

A adutora de água bruta já foi implantada e a obra, mesmo em fase de conclusão, já foi testada e aprovada. “A captação no Rio Preto deverá garantir a vazão complementar necessária para que seja evitado o rodízio no abastecimento público em Caratinga, nos períodos de escassez hídrica, e também melhorar o sistema de captação para a cidade de Piedade de Caratinga”, explica o gerente do Distrito Regional Caratinga, José Augusto.

Importância da água tratada

A água tratada é um produto industrial que exige altos investimentos para a sua produção, reservação, distribuição e controle de qualidade. Para garantir sua quantidade e qualidade dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a Copasa exerce um rigoroso controle no processo de tratamento da água. A Companhia investe, ainda, em programas de preservação dos mananciais de onde a água é retirada para abastecimento público, como o Pró-Mananciais, realizado em Caratinga desde 2017. O programa é implementado em parceria com instituições locais e sociedade civil para a preservação do Córrego do Lage e busca envolver as comunidades em ações de sensibilização, mobilização e educação ambiental na região.