Dnit reforça sinalização de quebra-molas na reta da balança

Supervisor regional destaca que maioria dos motoristas não está respeitando velocidade compatível com a via

CARATINGA- Recentemente, foram registrados dois acidentes na BR-116, local conhecido como reta da balança (saída de Caratinga para Santa Rita de Minas). No último dia 21 de novembro, o carro que era dirigido pelo vereador Josival Simões, conhecido como ‘Catatau’ colidiu contra a traseira de um caminhão e ele não resistiu aos ferimentos. Já no dia 23, um engavetamento de três veículos foi registrado e usuários da rodovia questionaram dois quebra-molas que foram instalados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O Dnit decidiu reforçar a sinalização, apesar de acreditar que o serviço realizado pelo departamento é o mais adequado para aquela localidade. O supervisor regional do Dnit, Robson Santana, destaca que dois sonorizadores foram instalados ontem. Também foram instaladas novas placas reforçando a presença de quebra-molas.

Robson explica que após estudos, o Dnit decidiu instalar os quebra-molas ao perceber que a maioria dos motoristas não respeitava a sinalização e a velocidade compatíveis com a via. “Todas as intervenções que realizamos, fazemos um estudo técnico. Então na reta da balança do Dnit, já tem vários pedidos de quebra-molas ao longo dos anos, estou aqui há um ano e meio só e pude receber alguns desses pedidos. Nossa equipe está sempre naquele local, fizemos os estudos e vimos que comportava os quebra-molas, porque ali, ao contrário do que muitos dizem, não é uma pista de grande velocidade. Ali, a velocidade estabelecida é 60 km/h e é faixa contínua, o que é proibido realizar ultrapassagens”.

Para o supervisor do Dnit, é preciso que o condutor esteja consciente do que é permitido ou proibido no momento de dirigir. “Estamos seguros do que estamos realizando no local, há placas indicativas, tomamos todos os cuidados, essas placas ficaram por mais de 10 dias antes de serem instalados os quebra-molas, para os condutores irem se acostumando. E não tem desculpa, temos que andar dentro das regras, precisamos fazer um trânsito mais humano e estamos trabalhando pra isso. Não vamos recuar”.

Robson ainda lamentou a morte do vereador Catatau e ressaltou que inclusive, já havia sido procurado por ele para falar sobre os benefícios desta obra. “Uma semana antes ele me agradeceu, aprovou e elogiou pelo que estávamos fazendo, disse que aquela reta é perigosíssima, que já havia perdido um amigo no local. E a fatalidade que aconteceu é que ele morreu no mesmo local que o amigo dele”.

Ele afirma que nem sempre é favorável à instalação de quebra-molas, mas quando existe o desrespeito às regras de trânsito é necessário intervir. “Posso errar, ninguém acerta tudo, mas estamos seguros que fizemos um bom trabalho ali e devido a esses dois acidentes eu solicitei a nossa empresa contratada que fizesse dois sonorizadores após o quebra-molas da Rio Doce e antes do quebra-molas do início balança, para alertar aos condutores desavisados que ali à frente tem um obstáculo. Nossa ideia é trazer um transito mais seguro e humano para Caratinga. Não vamos abrir mão. Para o Dnit a vida é prioridade”.