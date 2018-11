Caminhão com carga de cerveja sem documentação avaliada em R$70 mil é apreendido na BR-116

Veículo tinha como destino a cidade de Caratinga

DA REDAÇÃO – Um caminhão com 32 mil latas de cerveja sem documentação fiscal foi apreendido, ontem, na BR-116, no perímetro urbano do distrito de Mucuri, em Teófilo Otoni. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carga saiu de Vitória da Conquista (BA), e tinha como destino a cidade de Caratinga.

As bebidas, avaliadas em cerca de R$70 mil, foram levadas para o pátio da PRF e estão à disposição da Receita Estadual. O condutor do caminhão foi encaminhado para ser ouvido por agentes fiscais e pode responder pelo crime de sonegação fiscal.

Fonte: G1 dos Vales