Regional: Vai ser de arrepiar

Teoricamente Santa Cruz e Esplanada eram os favoritos para decidirem o título do Super Regional. Basta olhar os elencos e compará-los com os demais. Porém, Bairro das Graças e Promessas valorizaram muito a classificação de ambos. Dois grandes jogos, muito disputados como já era de se esperar. Para a grande final de 180 minutos, não tem como apontar um favorito. As duas equipes se equivalem. Dois treinadores experientes embora Fabrício Tristão tenha mais conquistas que Dedel. Se em 2017 a ASBJ pintava como favorita contra o Entre Folhas, dessa vez não tem favoritismo pra ninguém. Tenho certeza que teremos uma grande festa nas duas partidas.

Arbitragem em pauta

A arbitragem será sempre um ponto de debates no futebol mundial. No amador ainda mais. A grande discussão no momento é se devemos ter árbitro local ou de fora para a decisão do Super Regional. Neste certame, já vi erros tantos de árbitros de Caratinga como de Manhuaçu ou Ipatinga. Afinal, são todos seres humanos passiveis de erro. Assim como já vi ótimas atuações e fiz questão de ressaltar aqui mesmo nessa coluna de Aguinaldo Garcia (Esplanada X América) e Liliane Lopes (Bairro das Graças x Esplanada). Porém, tenho percebido que existe um desgaste da grande maioria dos nossos árbitros com relação a jogadores e dirigentes do nosso certame. Digo isso, porque é nítida a diferença de comportamento de jogadores e bancos de reservas quando temos trios de Caratinga e trios de outros lugares. Não sei se pela intimidade, porque muitos dos nossos árbitros apitam jogos de veteranos (que de veteranos não tem nada), a verdade é que o nível das reclamações em campo chega a ser irritante. Jogadores e técnicos faltam pouco a “tomar o apito” do árbitro. Posto isto, está passando da hora de jogadores e treinadores colaborarem com o trabalho da arbitragem. Afinal, a cada jogo, fico com a impressão que o principal objetivo é exatamente o contrário. Fica parecendo que são orientados a entrarem em campo para pressionar o árbitro o tempo todo. Reclamam de tudo e em todos os lances. Esta chato e passando dos limites.

Mineiros: Galo e América ainda brigam

O título palmeirense é incontestável. Dos times mineiros, apenas o Cruzeiro espera as férias ansiosamente. América e Atlético ainda disputam a competição pra valer. A vitória americana sobre o Bahia ainda não livrou o Coelho da zona de rebaixamento. Porém, deixou a tarefa mais possível e dependendo apenas de suas forças. Caso escape da queda, Givanildo merece uma estátua no CT americano.

O Atlético tem como objetivo garantir a sexta vaga para jogar a pré Libertadores. Muito pouco diga-se de passagem para um clube da grandeza do Galo. Na última rodada contra o Botafogo, o time de Levir Culpi precisa vencer para não correr risco de perder a vaga.

