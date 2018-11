Santa Cruz e Esplanada na final do Super Regional

CARATINGA – O domingo (25) foi de decisão nas semifinais do Super Campeonato Regional 2018. Dois grandes jogos apontaram os finalistas que irão começar a decidir o título no próximo domingo (2). Esplanada e Santa Cruz acabaram se classificando para a grande final.

Esplanada 1 x 0 Bairro das Graças

No estádio do Carmo, com presença de ótimo público, o Esplanada precisava da vitória sobre o Bairro das Graças para forçar a decisão por pênaltis. Com a bola rolando, como era de se esperar o Verdão foi pra cima do Baleia. O gol não demorou a sair através do goleador Juninho do Pelota. Com o placar a favor, os donos da casa colocaram os nervos no lugar e criaram outras oportunidades. Pelos lados do BG, o time também não se intimidava com a pressão vinda das arquibancadas e foi para o ataque. Depois da cobrança de uma falta pela direita, o zagueiro Leandro cabeceou por trás da defesa esplanadense para empatar o jogo. Porém, o auxiliar levantou a bandeira marcando posição de impedimento do zagueiro do Bairro das Graças. Muita revolta e reclamações por parte do banco do Baleia e dos jogadores. Mas, o árbitro Aguinaldo Garcia atendeu a marcação de seu auxiliar e anulou o gol.

Na decisão por pênaltis, brilhou mais uma vez a estrela do goleiro Goiaba, que defendeu a primeira cobrança; Igor do BG bateu pra fora a última cobrança. Final, Esplanada 4 x 3.

Santa Cruz 5 x 2 Promessas

No estádio Dr. Maninho Santa Cruz e Promessas decidiram a outra vaga para decisão. Com a vitória em Santa Bárbara por 1 a 0 no primeiro confronto, o Gorila precisava apenas do empate para se classificar. Logo aos 11 minutos, o lateral Marco Aurélio avançou pela direita, bateu para o gol e contou com a falha do goleiro Ricardo para abrir o placar para o Santa Cruz. Com a vantagem no marcador, o tricolor continuou pressionando, mas só aos 45 do primeiro tempo chegou aos segundo gol através de Juliano cobrando pênalti. Depois de uma bela jogada do camisa 07, o zagueiro do Promessas cortou a bola com a mão. Juliano bateu bem a ampliou para 2 a 0.

O segundo tempo teve o Promessas de Santa Bárbara mais ofensivo. Aos 08 minutos da etapa complementar Jirico penetrou na área e caiu, o árbitro Eduardo Soares viu pênalti. Leoni cobrou com categoria e marcou o primeiro do time de Santa Bárbara. Porém, o Santa Cruz não sentiu o gol e permaneceu no ataque. Hercules fez grande jogada e marcou o terceiro do Gorila. O jogo estava quente e muito movimentado. Novamente o árbitro viu um pênalti a favor do Promessas depois que a bola bateu na defesa tricolor. Novamente Leoni bateu com precisão e fez o segundo do Promessas. O técnico Dedel colocou o atacante Felipe Canibal no jogo. Aos 44 do segundo tempo ele fez o quarto do Santa Cruz de pênalti. Um minuto depois, Joãozinho que também havia entrado no lugar de Juliano, se aproveitou de um passe no meio da defesa de Santa Bárbara, que já estava completamente desorganizada, penetrou na área e bateu forte no ângulo esquerdo do goleiro Ricardo para fechar o placar em 5 a 2 para o Gorila.

Santa Cruz: William, Marco Aurélio, Wilson, Raí, Xandinho, Edson, Rominho (Marlon), Cleuber (Caeca), Hercules (Canibal), Juliano (Joãzinho). Técnico: Dedel

Promessas: Ricardo, Tiago, Eduardo, Tales, Dênis, Betinho, Jirico, Juninho (Júnior Santiago), Thiago Santa Bárbara, André (Ederson), Leoni. Técnico: Dudu

Arbitragem: Eduardo Soares foi o central, auxiliado por Sebastião Marcos e Engrácio Medina. Como todo jogo de semifinal, foi uma partida pegada e muito disputada apesar do placar elástico. Porém, a atuação do trio foi bastante contestada até por quem venceu e se classificou para a final. Em determinados momentos o árbitro perdeu o controle da partida e deixou jogadores e bancos falarem demais. Tecnicamente foi questionado na marcação de pelo menos dois dos três pênaltis marcados. Apesar disso, não pode ser acusado de influenciar no resultado.

Rogério Silva