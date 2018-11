Alunos das Engenharias do UNEC fazem diagnóstico da comunidade Cantina Rainha da Paz

Proposta dos estudantes é elaborar um projeto de regularização urbanística do local que pode trazer melhorias para os moradores

CARATINGA – Com a ocupação desordenada dos espaços urbanos, crescem as áreas habitadas que apresentam riscos à população por serem consideradas impróprias para a construção de casas e para a sobrevivência de moradores. Mais de 80% dos brasileiros vivem nas cidades e, consequentemente, essa realidade compromete sua sustentabilidade e a qualidade de vida dos indivíduos.

De acordo com um estudo divulgado pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), Minas Gerais e São Paulo concentram o maior número de áreas de risco habitadas do país. Esses locais são vulneráveis a deslizamentos de terra e incêndios, por exemplo, além de outros tipos de riscos naturais – ou até mesmo decorrentes da ação humana – e que são agravados nos períodos de chuvas.

Em Caratinga, a comunidade Cantina Rainha da Paz, localizada nos bairros Santo Antônio e Esperança, é um exemplo deste cenário e serviu de campo de estudo para alunos dos cursos de Engenharia Ambiental Sanitária e Engenharia Civil do Centro Universitário de Caratinga (UNEC). Eles conheceram a realidade dos moradores, observaram seu dia a dia e utilizaram ferramentas acadêmicas para propor a elaboração de um projeto de regularização urbanística do local.

Durante o segundo semestre deste ano, os estudantes fizeram um diagnóstico da área. Por meio de questionário e visitas técnicas, foram coletados dados socioeconômicos das 90 famílias residentes, além do levantando de informações relacionadas à infraestrutura urbana – oferta de saneamento básico, energia elétrica, coleta de lixo e drenagem urbana – à topografia – condição dos solos, mapa de áreas de risco, incidência solar – e ainda, foi analisada a situação da estrutura das residências e das ruas.

O trabalho interdisciplinar foi uma oportunidade para os alunos envolvidos aplicarem seus conhecimentos. Alex Cardoso Pereira, professor do curso de Engenharia Civil do UNEC, explicou que as análises feitas foram uma espécie de fotografia da área do ponto de vista da Engenharia. “A proposta para o próximo semestre é elaborar projetos de regularização do local que atendam desde as legislações correlatas, assim como as normas técnicas de Engenharia e demais regulamentações”.

Uma audiência pública foi convocada na Câmara Municipal de Caratinga na última quinta-feira (22) para divulgação dos resultados obtidos no diagnóstico feito na comunidade Cantina Rainha da Paz. Além de alunos e professores dos cursos de Engenharia Ambiental Sanitária e Engenharia Civil do UNEC, também participaram moradores da localidade e vereadores do município.

A área, parcialmente ocupada, possui 6,24 hectares. Dentre as informações socioeconômicas coletadas, destacam-se: a população de moradores é formada, em sua maioria, por mulheres (55%), nas faixas etárias de 30 a 39 anos (33%) e de 50 anos ou mais (33%); a escolaridade predominante é o Ensino Fundamental incompleto, correspondente a 40% dos entrevistados; 48% das pessoas moram no local há mais de dez anos; 31% dos entrevistados informaram que pelo menos três pessoas residem em suas casas e 83% das casas são próprias.

Considerando as questões relacionadas à geração de resíduos sólidos e infraestrutura urbana, observou-se que a maioria das casas não conta com serviços básicos como saneamento. O abastecimento de água vem de ligações irregulares ou mesmo de armazenamento de água das chuvas, sem nenhum processo de tratamento, sendo acondicionada em cisternas. Apenas 9% das residências possuem serviço de abastecimento de água regular.

O lixo é colocado em locais irregulares, pois as ruas não são pavimentadas, o que não permite acesso a caminhões de coleta. Tal situação também inviabiliza a oferta de transporte público no local.

A pesquisa também constatou que 83% das moradias não contam com prestação de serviço de energia elétrica. O fornecimento é feito por meio de ruas adjacentes e os moradores dividem o pagamento da conta.

Sobre a construção das casas, 65% se encontram em péssimas condições, de acordo com a pesquisa realizada. Mais de 90% são de alvenaria e a maioria possui cobertura em telha de amianto (65%). 56% não tem revestimento nas paredes, praticamente com tijolo exposto. A área média das residências é de 30m² e são basicamente barracos, sendo 56% delas com piso em concreto.

O professor Alex Cardoso Pereira ressaltou a importância do estudo feito pelos alunos para sensibilizar a sociedade em relação à realidade da Comunidade. “Nossa função como academia é social, de ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos, priorizando o empoderamento da comunidade por meio da informação”. Ele acredita que este trabalho foi uma forma de chamar a atenção das pessoas para observar a Comunidade Rainha da Paz com mais carinho.

Durante a apresentação dos resultados na Câmara Municipal de Caratinga, Cleyton da Silva Rodrigues, aluno do oitavo período de Engenharia Civil do UNEC, foi um dos estudantes que apresentou detalhadamente o Trabalho Interdisciplinar Supervisionado à comunidade. “A maioria das residências se encontram em situação precária e muitas famílias se encontram em áreas de risco”, observou.

O vereador Ronaldo da Mila esteve presente. Ele agradeceu a iniciativa dos estudantes e a parceria com o poder público. “Nós disponibilizamos a Câmara através dessa audiência, fizemos ofícios a todos os vereadores e a todos os secretários do Governo para que nós possamos ouvir os alunos”. Ronaldo explicou que com a demanda, um pedido de providência será encaminhado ao Executivo esperando que as solicitações possam ser atendidas e que atinjam as pessoas que necessitam.

Na pesquisa realizada pelos alunos dos cursos de Engenharia Ambiental Sanitária e Engenharia Civil do UNEC, 96% dos moradores da comunidade Rainha da Paz alegaram conhecer o trabalho feito no Instituto Casu Social I.

Desde 2016, o CASU Hospital Irmã Denise desenvolve ações de promoção da cidadania, educação e saúde no Instituto Casu Social I, no bairro Santo Antônio. Há mais de 15 anos, no local já funcionava a Cantina Rainha da Paz, que atendia cerca de 50 crianças. A Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) abraçou o espaço, ampliando a assistência às famílias, crianças e idosos, com atendimento médico e psicológico, serviço social, capacitação de jovens, e outros.

Além das atividades diárias, as crianças e adolescentes são envolvidos em campanhas constantes, realizadas em datas comemorativas. Recentemente, para celebrar o Dia das Crianças, uma lista de presentes feita pelos assistidos foi arrecadada em parceria com voluntários e associações da cidade. Cada um ganhou uma lembrancinha dos sonhos e um lanche especial.

A FUNEC mantém, ainda, o Instituto CASU Social II, localizado na comunidade Santa Isabel, popularmente conhecida como “Morro da Antena”. A segunda unidade foi inaugurada em maio de 2017 e oferece atendimento médico, psicológico, nutricional, exames e assistência social.