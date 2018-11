UMA ATLETA DE OURO

Destaque do Estado no ciclismo, aluna-atleta Ana Laura é homenageada pela Superintendência Regional de Ensino

CARATINGA– Pelo seu desempenho no ciclismo como participante dos Jogos Escolares da Juventude, em Macaíba, na grande Natal (RN), a aluna-atleta Ana Laura Moraes foi homenageada na manhã de ontem, na sede da 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE). Ana Laura foi o grande destaque na categoria 12 a 14 anos, conquistando três medalhas de ouro nas provas de contrarrelógio 500m, por pontos e a prova de resistência.

Participaram da homenagem, a diretora da 6ª SRE, Landislene Gomes Ferreira, a ‘Landinha’; a diretora da Escola Estadual Princesa Isabel, Elaine Lucas Barroso; o superintendente de Esportes, João Batista Pereira; familiares de Ana Laura e servidores da superintendência.

De acordo com Landinha, homenagear a estudante é uma forma de demonstrar a satisfação e orgulho pelo seu desempenho defendendo as bandeiras de Caratinga e de Minas Gerais. “É motivo de muito orgulho para nós ter a Ana Laura, uma aluna de escola pública, da Escola Estadual Princesa Isabel, de 14 anos, estando no oitavo ano, representando Caratinga. Ela ganhou a etapa estadual e depois nacional, isso para nós não tem preço. É motivo de muita alegria. Parabenizamos Ana Laura, a família e a escola em nome da Secretaria de Estado de Educação e de toda a superintendência regional de ensino. Para nós, ela representa todos os alunos da escola pública, todo o esforço dos nossos professores de Educação Física, para que o esporte tenha qualidade nas nossas escolas e também representa a Prefeitura Municipal de Caratinga”.

A analista pedagógica da área de Esportes, Daniella Dutra, ressalta que a atleta já vem se destacando em diversas competições e trilhando seu caminho no esporte. “Nós estamos muito orgulhosos da participação da Ana Laura e acompanhar essa trajetória dela nos jogos escolares, desde a etapa estadual ela vem disputando as provas trazendo medalhas para a nossa superintendência, nossa cidade e queremos estar presentes, dando apoio. Estamos felizes de ver como ela está se destacando, como é disciplinada, tem garra, persistência e colhendo esse sucesso. Ela é um destaque brilhante na nossa Superintendência com certeza”.

Ana Laura também representou a Escola Estadual Princesa Isabel, onde ela estuda. Para a diretora Elaine Lucas, a aluna é motivo de orgulho. “Nós acompanhamos a Ana Laura durante o ano de 2018, ela já se mostrava uma aluna-atleta muito dedicada e apostávamos nessa vitória, fruto dessa dedicação e das etapas que ela disputou anteriormente. Nos sentimos muito felizes, orgulhosos, porque ela levou ao Brasil o nome da Escola Estadual Princesa Isabel, da nossa cidade e do Estado de Minas Gerais. Estamos envaidecidos, felizes com o resultado e entendemos que ela vai muito além disso. É uma atleta muito jovem e já com essa representatividade no cenário nacional. A escola está em festa com este resultado”.

Para que a aluna-atleta participe de competições, ela conta com o patrocínio do Programa Bolsa Atleta. O superintendente de Esportes, João Batista afirma que Ana Laura serve de exemplo para outros atletas que também sonham em se profissionalizar no esporte. “Uma atleta como a Ana Laura para o município de Caratinga representa muito. Ela engrandece o benefício que é o Bolsa Atleta e mostra para todas as pessoas da cidade que é possível isso acontecer, incentivo aos atletas de todas as idades. Uma atleta grandiosa, as outras crianças veem na Ana Laura a possibilidade de estar pleiteando esses recursos e estar participando de várias competições”.

FAMÍLIA VILELA

Ana Laura é a caçula da Família Vilela. Com o pai Gustavo Vilela de Moraes, a mãe Soraya Soares Oliveira de Moraes e o irmão Gustavo Vilela de Moraes Júnior, ela segue no ciclismo, alcançando diversos pódios.

Praticando ciclismo desde os sete anos de idade, aos 14 anos ela já acumula quase 200 medalhas. Atleta do mountain bike, onde defende o time Raiza Goulão, provou ser uma ótima atleta de estrada nos Jogos Escolares da Juventude. “Os meus pais e meu irmão já andavam, eu via eles, gostei muito do esporte e comecei a praticar. A competição foi bem legal, bem disputada e estou muito feliz, porque eu não esperava esses resultados. Dedico essas medalhas à minha família, à Raiza e a Deus. Tenho o sonho e espero um dia poder participar das Olimpíadas”.

A mãe Soraya Soares assistiu emocionada à homenagem e vibra com as conquistas da filha. “Como mãe, vendo ela tão homenageada, a gente fica muito feliz pelo esforço e dedicação, porque a vida de atleta não é fácil, todo dia a alimentação, rotina de treino e descanso. Nós vemos o esforço dela dia a dia e depois a recompensa, que vem através das medalhas. Ficamos muito surpresos com esse desenvolvimento dela, que começou brincando de bicicleta como uma criança comum, foi gostando, se apaixonando cada vez mais e se tornando essa atleta que estamos vendo agora”, finaliza.