Cerimônia marca inauguração do PAPRE em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE- Na última quarta-feira (21), aconteceu em Santa Bárbara do Leste a cerimônia de inauguração do Posto de Atendimento Pré-Processual (PAPRE), que irá atender às diversas demandas da população do município.

O PAPRE funcionará na sede do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Os servidores municipais farão todos os procedimentos e encaminharão para Caratinga, facilitando e agilizando atendimentos, tais como: divórcio, pedido de pensão alimentícia e homologação de união estável e muitos outros. (A lista com todos os serviços disponibilizados pode ser encontrada diretamente no CRAS).

Para a prefeita Wilma Pereira, os serviços ofertados pelo PAPRE vão trazer inúmeros benefícios para a população. “É motivo de muita alegria e orgulho proporcionar mais esse benefício à população. O trabalho que será realizado através do PAPRE garante aos moradores, principalmente, acesso à cidadania”.

De acordo com o diretor do Foro e coordenador do Centro Judiciário de solução de conflitos e Cidadania da Comarca de Caratinga (Cejusc), juiz de direito Anderson Fábio Nogueira Alves, através do posto de atendimento pré-processual, toda a população terá possibilidades de resolver questões judiciais de forma rápida e eficiente. Segundo o o magistrado, o trabalho será desenvolvido em parceria com o município e com o CRAS, e tem por objetivo chegar a todas as pessoas para que consigam ter acesso aos seus direitos.

O que é o PAPRE?

O PAPRE é uma unidade do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais voltada para a conciliação de demandas que ainda não se tornaram judiciais. O PAPRE é especializado em resolver conflitos por meio do diálogo e da negociação, evitando que esses problemas se tornem ações judiciais e favorecendo a solução mais rápida e pacífica.

Para utilizar o serviço de conciliação pré-processual oferecido pelo PAPRE, não é necessário agendamento prévio. Qualquer cidadão pode procurar a unidade e apresentar uma queixa ou demanda. O caso será registrado por um atendente que fará o agendamento da audiência de conciliação. A audiência é acompanhada por um mediador, que orienta a conversa e contribui para que as partes cheguem a um acordo.

Para saber mais, procure o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), na Rua São Vicente de Paula, 227.