Lions Clube Caratinga Itaúna e Tiro de Guerra realizam campanha de arrecadação de alimentos para doação no Natal

CARATINGA – O Lions Clube Caratinga Itaúna e o Tiro de Guerra de Caratinga há muito vem trabalhando em parceria na realização de campanhas e projetos diversos em favor do social e agora se juntam em uma nova campanha “Natal Solidário”, objetivando a arrecadação de alimentos para posterior doação à entidades de Caratinga. A campanha teve seu início nesta segunda feira (19) e se encerrará no dia 16 de dezembro.

Para Anderson de Melo, chefe do Tiro de Guerra, o trabalho em parceria resulta em união de forças e colabora para que as campanhas tenham resultados mais expressivos. “Apoiamos ações sociais que visam proporcionar um natal mais solidário. Todos que quiserem doar alimentos podem se dirigir à nossa sede do Tiro de Guerra que é um dos cinco pontos de coleta”, afirmou.

Giovani José Vieira, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, lembra que uma das metas do Lions Clube Internacional é a realização de ações voltadas para o combate à fome e o apoio à entidades de serviço no mundo todo, sendo esta, também, uma meta de sua gestão no clube. “Devemos realizar ações como esta, especialmente quando podemos contar com a parceria do Tiro de Guerra de Caratinga e também com o apoio de empresários de nossa cidade, que gentilmente estão colaborando com pontos de coleta”.

PONTOS DE COLETA

Tanto o presidente do Lions Itaúna quanto o chefe do TG concluem que o resultado da campanha depende do indispensável apoio da sociedade. “As pessoas que quiserem podem fazer a entrega de sua doação em um dos pontos de coleta, podendo ser desde um quilo de alimento até uma ou mais cestas básicas”.

Serão os seguintes os pontos de coletas:

-Sede do Tiro de Guerra de Caratinga, rua Cel. Galdino Pires, 350 – Centro;

-Sapataria Modelo, Rua Raul Soares, 95 – Centro;

-Sorveteria e Lanchonete Boca Fresca, Praça Cesário Alvim, 98 – Centro;

-Loja Azurra, Rua Raul Soares, 49, Centro;

-Café Garcia, Rua Coronel Pedro Martins, 255 Centro.