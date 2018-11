Colégio Genoma realiza encerramento do projeto ‘Escritor Mirim’ com noite de autógrafos

CARATINGA – O verdadeiro país das maravilhas tomou conta do encerramento do projeto “Escritor Mirim” do Colégio Genoma. Realizado na última segunda-feira (19), a conclusão da edição 2018 do projeto foi realizada no The One Pub e contou com cerca de 250 pessoas entre pais, familiares, alunos, professores e colaboradores que foram prestigiar os pequenos escritores.

Com o tema “Alice no País das Maravilhas”, os gênios foram desafiados a dar asas à imaginação e representar o tema artisticamente. Além de um teatro no qual os personagens do mundo de Alice refletiram sobre a importância das descobertas e do aprendizado, o evento contou ainda com uma belíssima apresentação musical, um momento especial de autógrafos dos alunos, aperitivos, coquetel sem álcool e muita diversão na cabine de fotos.

Dividido em duas etapas, a primeira consiste na escrita e confecção de um livro que reúne os textos de autoria dos alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). Os gêneros literários são trabalhados em sala de aula e após um ano inteiro de dedicação, o livro é entregue aos pais e familiares na noite de autógrafos.

Para a diretora do Genoma Caratinga, Liliane Silva, o sucesso do projeto é fruto de dedicação e trabalho em equipe. “O Escritor Mirim é uma das minhas paixões e enquanto professora de português reconheço que é um trabalho árduo, afinal escrever não é tarefa fácil. Agradeço o apoio dos pais, a dedicação dos alunos e da equipe de professores do Genoma que foram essenciais para o sucesso de mais uma edição do projeto”.