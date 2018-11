Acolhidos da Comunidade Terapêutica Mãe Admirável recebem certificado de curso profissionalizante

Rotary Club Caratinga doou uma cadeira própria para uso de salão, para dar mais conforto às aulas de barbearia

CARATINGA- Na tarde de ontem, a Comunidade Terapêutica Mãe Admirável realizou a entrega de certificados a 10 acolhidos da instituição, que concluíram o curso de barbearia. A próxima turma já está sendo preparada para realizar a capacitação e para aperfeiçoar as aulas, o Rotary Club Caratinga fez a doação de uma cadeira própria para uso de salão.

Os alunos desenvolveram as competências no atendimento de cortes de cabelo, modelagem de barba e aparo de pelos faciais, designer de cortes e barba, além de noções de mercado e excelência em atendimento ao cliente. As aulas tiveram início em agosto. Outros cursos também são ofertados aos assistidos, como nas áreas de elétrica, informática, música e por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

CURSOS

De acordo com a coordenadora Administrativa e Financeira, Miriam dos Santos Campos Palhares, várias atividades são desenvolvias durante o período de sete meses em que os acolhidos permanecem na Mãe Admirável. “O tratamento se dá de forma voluntária, quando ele decide vir nós já começamos a inseri-lo em atividades. No primeiro mês buscamos conhecer se realmente está se adaptando ao tratamento e a partir dos 15 dias que se encontra aqui na unidade, já colocamos nas oficinas. E é tudo por meio de parcerias. No curso de cabeleireiro, a professora se dispôs de forma voluntária, pagamos para ela um valor, mas ela deu uma parte voluntariamente, para nos auxiliar; e os professores de elétrica e informática são uma parceria que temos no projeto de reinserção social do Governo de Minas”.

Miriam observa que após a instituição ter começado a ofertar cursos aos assistidos foi registrado um grande avanço na permanência deles durante o tratamento. “Antes havia muita desistência. Sempre tivemos um cronograma de atividades, a partir do momento que chega aqui se tem o horário de despertar até o de recolher. Hoje na casa oferecemos além desses cursos um professor de Educação Física. É um voluntário que faz a avaliação daquele acolhido e insere ele nas atividades. Temos uma academia, um campo de futebol e uma quadra de peteca, inserimos eles também em todos os esportes, porque é importante. E além dessa permanência, com entusiasmo, percebemos que eles ficam interessados sobre a importância destes certificados para o mercado de trabalho. Também estamos com um curso de manipulação de alimentos e técnicas culinárias, uma nutricionista que ensina elaboração de uma comida para grandes pessoas e salgadinhos. Tudo isso são atividades que lá fora, saindo daqui, eles podem algo novo para essa mudança de vida que a gente trabalha”.

As parcerias são fundamentais para a realização das atividades, como as campanhas promovidas pelo Rotary Club Caratinga. Miriam agradece a contribuição. “O Rotary há muitos anos tem sido um grande parceiro. Todas as vezes que batemos à porta fomos muito bem atendidos e muito além do que esperávamos. Ano passado tivemos uma grande campanha de arrecadação de materiais de limpeza, o que nós ganhamos deu até agora no meio do ano. Esse ano ficamos muito felizes com a cadeira e agora essa outra campanha dos nossos irmãos rotarianos, junto com as escolas”.

A professora Maria Perpétua ressalta a satisfação em ministrar o curso na Mãe Admirável e elogia o desempenho dos alunos. “É um curso de barbearia com as técnicas novas, corte degradê, disfarçado, que os barbeiros estão fazendo mais, alguns desenhos. Aprenderam a fazer barba, cortar, disfarçar o cabelo, cortar social. Foi bem proveitoso o curso, prazeroso, eles tiveram muita força de vontade. É a primeira vez que ministro curso aqui, mas já costumo trabalhar com o presídio e a Apac. Esse trabalho social é gostoso, gratificante, gosto de fazer, porque amo o que eu faço, trabalhar com a beleza em si é muito bom”.

ROTARY

O Rotary Club Caratinga desenvolve intenso trabalho na prestação de serviços à comunidade. Para o presidente Afrânio Vieira Coimbra Neto, contribuir com instituições da cidade é um ato gratificante. “Através de um companheiro nosso recebemos o pedido, que estava tendo um curso de cabelereiro na Mãe Admirável, mas faltava a cadeira. Usavam cadeira de plástico, reclamavam de dor nas costas, o que estava prejudicando o aprendizado. Como nós somos companheiros, solidários, resolvemos fazer essa doação. E estamos em andamento com uma campanha nas escolas, numa parceria com o Rotary Clube Caratinga Leste e Casa da Amizade. Acredito que na semana que vem estaremos retornando para trazer alimentos para esta instituição”.

Afrânio foi convidado por um dos alunos do curso a realizar o corte de cabelo e atestou que o acolhido está preparado no atendimento e na excelência dos serviços. “Está de parabéns. Tive o privilégio de estrear esta cadeira, fui o primeiro a cortar o cabelo. É um profissional, fiquei muito satisfeito”, finaliza.