Homenagens e agradecimentos

A Academia de Letras de Teófilo Otoni realizou no dia 10 passado uma Sessão Solene em comemoração ao dia Nacional da Língua Portuguesa com outorga dos Prêmios Isaura Caminhas Fasciani e Gonzaga de Carvalho e homenagem aos professores que atuaram no ensino da Língua Portuguesa. Houve números artísticos e lançamentos literários.

Como oradora oficial do evento, agradeci, em nome dos agraciados com o troféu Isaura Caminhas FascianI, a deferência em falar em nome de todos e a grande honra de receber um troféu cuja patrona dá luminosidade ao Prêmio. Isaura Caminhas Fasciani foi professora, poeta, escritora, membro fundador da Academia de Letras de Teófilo Otoni, ganhadora de muitos prêmios literários, trabalhou em prol da educação e da paz.

Agradeci, em nome dos homenageados, ao amigo Humberto Luiz Salustiano Costa, que tão bem sabe dividir o coração entre Caratinga e sua terra natal. Ele tem cultivado no coração nossas palmeiras centenárias e as pedras preciosas de seu berço. Os homenageados de Caratinga, Almério Pereira Matos Filho e eu, com certeza fomos sugeridos por ele. Logo, depois, agradecemos à Academia de Letras de Teófilo Otoni pela celebração do nosso nome e trabalho, ressaltando que recebemos a homenagem como incentivo, que é uma força que impele a realizarmos ainda mais. Academia acesa, trabalhadora e sempre promovendo a literatura de forma expressiva, merece nosso aplauso e afeto.

Foi um momento em que a literatura e a arte foram celebradas com o calor que merecem. Os números artísticos encheram de alegria os corações, sempre receptivos a manifestações do Belo.

Lembramos, também, a nossa Língua Pátria, cuja comemoração é um dever de amor e devoção. Lembramos da língua portuguesa como sendo a base de todas as Academias de Letras do Brasil e das grandes obras de nossos autores magníficos como Machado de Assis, Guimarães Rosa, Cora Coralina, Cecília Meireles e outros que enobreceram o idioma e fizeram dele o encantamento de milhares de leitores.

Agradecendo, mais uma vez, à Academia de Letras de Teófilo Otoni pelo troféu e pela festa bonita, deixamos nossa solene promessa de continuar trabalhando pela literatura, aliados a essa Academia e seus objetivos. E que Deus nos abençoe fortificando o nosso entusiasmo e desejo de fazer sempre o melhor.