Um ano repleto de bons resultados

Desportista que recebe apoio do Bolsa Atleta faz balanço de competições

DA REDAÇÃO- O atleta Evaristo Hoste de Moura, beneficiário do Programa Bolsa Atleta Municipal, da Prefeitura de Caratinga, vem desde início do ano procurando justificar o apoio recebido do Poder Público. Mesmo diante de algumas adversidades enfrentadas devido à logística de algumas provas, como deslocamento, hospedagem e curto espaço de tempo para treinamento entre as corridas, ainda assim, o atleta tem viajado para várias cidades da região e representado a cidade, levando as cores do município e trazido vários troféus e medalhas.

Em 4 de fevereiro, Evaristo participou da corrida em comemoração aos 80 anos do aniversário de Governador Valadares. Em Belo Horizonte, o atleta correu na Park Run, uma corrida diferente com o percurso de 5 Km, que ocorre todos os anos na área do Parque Municipal, um dos principais cartões postais da capital.

Em Raposos, cidade da região metropolitana da capital, no dia 10 de março, Evaristo correu a prova dos 10 Km da 4ª Corrida dos Veteranos de Raposos, tendo alcançado a segunda colocação em sua faixa etária. E na manhã seguinte, 11 de março ele esteve em João Monlevade e disputou os 21 Km da Meia Maratona Ecológica Fabiano Lacerda, tendo chegado na segunda colocação em sua faixa etária. Já nas duas primeiras etapas do Circuito Unimed de Corrida de Rua do Vale do Aço, em Timóteo, 15 de abril, o corredor conquistou a primeira colocação de sua faixa nos 5 Km e na etapa seguinte que aconteceu em Ipatinga, 4 de agosto, também nos 5 Km, ele trouxe a primeira colocação na faixa.

Em 3 de junho Evaristo foi ao Rio de Janeiro, e trouxe a medalha de participação da Maratona Caixa Cidade do Rio de Janeiro, nos 42 Km. Em 13 de junho, o atleta participou da corrida em comemoração aos 50 anos da FADIVA, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, uma prova de 5 Km, na qual ele conquistou o 2º lugar.

Do Circuito SESI de Corrida de Rua, etapa de Governador Valadares, realizada em 17 de junho, o atleta trouxe a medalha de participação da prova dos 5 Km. Já na etapa do XTerra, em Ouro Preto em 30 de junho na prova noturna que ocorre em trilhas, Evaristo também trouxe pódio, havendo alcançado a primeira colocação.

Outra prova em trilhas foi a do Iron Runner Inhotim, Brumadinho – MG, na qual Evaristo foi o segundo colocado nos 7 Km, prova que aconteceu em 7 de julho. E novamente no XTerra, etapa da Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima – MG, o representante do Bolsa Atleta Municipal, sagrou-se campeão em sua faixa etária na prova dos 10,5 Km da prova noturna em trilhas.

Em 15 de Julho foi à cidade de Araújos – MG e correu os 6 Km da 2ª Corrida Rústica de Araújos, trazendo a medalha de participação. Em 29 de julho correu na 9ª Corrida Rústica SICOOB São Gonçalo do Pará MG, tendo trazido a medalha de participação do 6 Km.

Em Rio Pomba, na zona da Mata, Evaristo representou as cores de Caratinga trazendo a terceira colocação, na Corrida em comemoração aos 51 anos de aniversário do Torneio de Férias de Rio Pomba, prova essa que foi de 7,3 Km em 12 de agosto.

Já na Corrida em comemoração aos 70 anos de fundação da Paróquia de São Sebastião, de Coronel Fabriciano, num percurso de 5 Km, Evaristo foi o segundo colocado de sua faixa etária, em 15 de agosto. Em 1º de setembro foi a vez de ele subir ao pódio uma vez mais em primeiro lugar, no Circuito das Palmeiras de Caratinga, na prova dos 5 Km.

Em 9 de setembro na Corrida em alusão aos 100 anos de fundação do Tiro de Guerra de Carangola, Evaristo foi o primeiro colocado da sua faixa, na corrida que teve o percurso de 8 Km. Já nos 21 Km da Meia Maratona de Rio Novo, na zona da Mata em 16 de setembro, Evaristo chegou em 4º lugar em sua faixa etária.

Em Muriaé, em 23 de setembro, Evaristo, foi o 3º colocado de sua faixa etária, na Corrida da Fogueira, num percurso de 8 Km. Em 29 de setembro o atleta esteve em Tiradentes participando da prova noturna do XTerra, porém não subiu ao podio, tendo retornado com a medalha de participação dos 10 Km. “Uma prova com muitos obstáculos na qual sofri uma queda, o que comprometeu meu rendimento, porém, não me impediu de concluir o trajeto”, disse Evaristo.

Em 21 de outubro, o atleta participou da Corrida do Galo, em Ipatinga, num percurso de 10 Km e trouxe a medalha de participação. Em 27 de outubro também no Vale do Aço, na cidade de Ipatinga, Evaristo correu nos 10 Km da Corrida do Aço, prova em comemoração ao aniversário da USIMINAS.

Em 4 de novembro, ele foi em Muriaé e sagrou-se campeão em sua faixa etária, na prova em trilhas de 5 Km do Zion Trail Run. Em 11 de novembro, esteve em Ipatinga e participou da última etapa do Circuito Unimed de Corrida de Rua do Vale do Aço, trazendo a medalha de participação dos 5 Km.

No último final de semana, Evaristo correu no sábado (17), à noite em Itabira, 5 Km e chegou em 3º lugar e, no domingo (18) foi em Coronel Fabriciano na Corrida da Criançada, tendo trazido troféu de 3º lugar da faixa dos 5 Km.

No próximo final de semana, participará da 5ª Corrida do Natal Solidário de Muriaé, num percurso de 5 Km e no primeiro final de dezembro a sua prova será em Paraty, no estado do Rio de Janeiro, em mais uma etapa do XTerra.