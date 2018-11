Reacendendo a chama do rock cristão

Rock N’Church acontece neste final de semana

DA REDAÇÃO- No sábado (24), às 18h, Ipatinga será palco do Rock N´Church, evento para celebrar a união e comunhão das bandas através do rock e da fé. Sobre o evento que acontecerá na Rua Ana Oliveira, 140, Jardim Panorama, Lyzandro Cardoso, vocalista e líder fundador da Sagrra define: “Será um renovo de um movimento que estava esquecido no Vale do Aço”.

De acordo com Lyzandro, que é da cidade de Inhapim, a ideia nasceu de uma partilha. “A procura dos iguais, os que sonhavam o mesmo sonho. Eis que juntamos e formamos a Liga Extra Ordinária, contando com Fúlvio Vilete, Quemuel Assis, pastor Fábio Paula, Adriano Marcelino e eu. Independente da denominação, o que estamos celebrando é a unidade em Deus e a força do Rock cristão, que outrora era muito forte aqui”.

Além do som, do entretenimento e da fé, os organizadores enfatizam uma responsabilidade social e moral que querem “preservar e difundir”. “Iremos contar com quatro super shows de bandas autorais e independentes, são elas Vertical Core, Sagrra, Fora da Caixa e Dialectica. A essência deste primeiro evento, deste retorno, vai ser na proposta bem descolada na pegada underground, aproximando o público e as respectivas bandas. A entrada é gratuita, pedimos apenas 1kg de alimento para podermos doar as entidades carentes do Vale Do Aço”.

O evento começará pontualmente às 18h e os que chegarem com antecedência receberão uma senha para concorrer a vários brindes e prêmios. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (31) 9 8705-1575, (31) 9 8660-9273, (31) 9 8961-8512, (31) 9 9145-7225 ou (31) 9 8897-2256.

PROGRAMAÇÃO

18h- Vertical Core

19h- Sagrra

20h- Fora da Caixa

21h- Dialectica