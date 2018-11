Feriadão tranquilo nas rodovias estaduais da região

Balanço da Operação Proclamação da República foi divulgado na manhã de ontem pelo comando do 3º Pelotão da Polícia Militar Rodoviária

CARATINGA – O 3º Pelotão da Polícia Militar Rodoviária realizou a operação Proclamação da República, que começou no último dia 14 e foi encerrada neste domingo (18). Para o tenente Marcos Arthuzo, o resultado da operação foi bastante positivo, pois o objetivo, que era de zero acidente com vítima fatal, foi atingido.

A PRv em Caratinga, que tem as subsedes em Manhuaçu e Espera Feliz, atuou em uma malha viária de mais de 800 quilômetros de rodovia, com uma frota de 285 mil veículos. Foram realizadas 104 operações, 1059 veículos foram abordados, 60 testes de etilômetro foram feitos. Foram registrados apenas dois acidentes com vítimas leves, envolvendo motocicletas. “Focamos nosso policiamento nos locais com maiores índices de acidente e infrações de trânsito. Foram apenas quatro autos de infração e nenhum conduzido para a delegacia. Apenas em Manhuaçu um cidadão evadiu da operação, estava alcoolizado e foi conduzido para a delegacia. Estamos muito satisfeitos com o resultado. Nosso objetivo foi alcançado, não tivemos nenhuma morte”, finalizou tenente Marcos Arthuzo.