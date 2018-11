Leigos e leigas: Igreja no coração do mundo

Neste ano de 2018, dedicado aos leigos, somos ainda mais lembrados, pela Igreja do Brasil, de que temos uma missão enquanto cristãos batizados. A Palavra de Deus nos aconselha a sermos sal da terra e luz do mundo, levando aos quatro cantos da terra a luz divina que dissipa as trevas demonstrando que a vida cristã tem mais sabor quando se torna instrumento de libertação.

Em Aparecida (SP), nossos bispos reafirmaram que “os leigos são homens e mulheres da Igreja no coração do mundo e homens e mulheres do mundo no coração da Igreja!” (cf.Doc. de Puebla 786; Doc. de Aparecida 209). Portanto, como leigos discípulos Missionários, devemos ser Igreja no coração do mundo. Não podemos ser apenas “igrejeiros”, pessoas que vão à Igreja cumprir uma obrigação ou convenção. É preciso ter em mente que ao recebermos o Evangelho, nos tornamos missionários, testemunhas, levando a Boa Nova onde formos. Sendo fermento de transformação na sociedade, por meio de nossas comunidades, nas diversas associações, pastorais e movimentos.

Atuando nos diversos setores da sociedade, somos presença viva do Evangelho de Cristo, através de seus ensinamentos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amor é respeito. Amor é serviço. Devemos servir aos nossos irmãos menos favorecidos, levando alimento para o corpo e para a espírito. Sendo seguidores de Cristo, a exemplo de São Paulo, devemos trazer à nossa prática diária a edificação espiritual para nós e para o próximo, propondo um mundo mais justo e solidário, deixando de lado o “ter” e procurando “ser”: Sermos mais justos, mais unidos, mais irmãos.

Que a nossa vida seja um testemunho vivo da fé professada, e que conforme o apóstolo Paulo mesmo salientou: “O viver pra mim é Cristo, o morrer se torna lucro!” (Fp.1,21) Que este ano do Laicato seja uma oportunidade para revivermos nossa fé batismal, sendo presença do Cristo por meio da Igreja a todos, para que o mundo se torne ambiente de mais amor e solidariedade. Homens e mulheres comprometidos com Cristo, portanto reveladores do carinho de Deus para com a humanidade ferida.

Então que sejamos protagonistas, sendo Luz para iluminar e Sal para temperar!

Diego Rodrigues da Silva: Leigo Catequista da Paróquia Senhor Bom Jesus, Caratinga. Pedagogo; Pós-graduado em Educação Especial e Inclusiva. Cursando 2° Período de Serviço Social na Faculdade Integrada de Caratinga.