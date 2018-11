Benício em tempo de batismo

Na manhã do domingo (11), na Igreja da Paróquia de São Judas Tadeu, no Limoeiro, foi levado à pia batismal o garotão Benício Resende de Oliveira. Ele é filho de Heliomar Resende de Oliveira e Michelina D’Windson Oliveira.

O santo ofício batismal foi presidido pelo Padre Gouveia, da Paróquia de Santa Rita de Minas, sendo padrinhos do Benício, os seus avós maternos Ismael Dias de Oliveira e Creuza Maria de Oliveira. De consagração, Benício teve como padrinhos Marcelo Felisberto da Costa e Margareth Resende de Oliveira Costa.

O evento do batismo do Benício foi comemorado com lauto almoço na residência dos seus pais, regiamente servido aos convivas.