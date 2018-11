Serviço Social da Doctum Caratinga realiza “Seminário de Prática Profissional”

CARATINGA – Nos dias 06 e 07 de novembro, o curso de Serviço Social das Faculdades Doctum de Caratinga, realizou no Casarão das Artes o Seminário de Prática Profissional. O evento acontece anualmente e é conduzido pela disciplina de “Orientação de Prática”, pela professora Sônia Gomes de Freitas. Este ano o tema apresentado é a “Centralidade do Estágio para a Formação Profissional e os desafios para a intervenção do Assistente Social”.

O objetivo do Seminário de Prática Profissional é promover uma integração entre os alunos que ainda não ingressou no campo de estágio e o aluno que já passou por esse processo e está finalizando o estágio e está se formando. Para a coordenadora do Curso de Serviço Social, Lívia Fernandes, esse é um momento que os alunos protagonizam suas histórias e contam suas experiências aos alunos que ainda irão entrar no campo de estágio.

O Seminário teve início com a apresentação das alunas do 6º período, Michele Isidoro, Talita Vieira e Natália Freitas, que apresentaram o trabalho desenvolvido durante o estágio realizado no CREAS. Dando sequência a apresentação, a palestrante convidada, Gisele Rismo Nepomuceno Drumond, egresso do Curso de Serviço Social, que ministrou a palestra “Desafios e Perspectivas na Prática Profissional do Assistente Social no CREAS”.

A supervisora de estágio, Gisele Rismo, apresentou aos alunos um bate-papo, dialogando sobre essa temática, levando um estímulo e incentivo, para os alunos que muitas vezes se sentem inseguros e ansiosos nessa fase da graduação.

A professora da disciplina de Orientação de Prática Sonia Freitas salientou: “Nós trouxemos uma supervisora de campo para falar sobre isso, para eles entenderem que no curso de Serviço Social, eles deparam muito de frente com a prática. No entanto a prática do Assistente Social, tem também seus desafios para acontecer”.

A aluna Talita Vieira, falou “Quando eu vim fazer a matrícula para o curso, eu não imaginava o que era o Serviço Social o que era o trabalho do Assistente Social, hoje eu posso dizer que tenho uma visão diferenciada, pelo que eu já adquiri de teoria e pelo que conquistei de prática no campo de estágio”.

O segundo dia do Seminário de Prática, foi marcado por apresentação de Capoeira, dos alunos da Apae de Caratinga, da Funcime e de comunidades que fazem parte do grupo Equilíbrio de Capoterapia, em que dão um belo exemplo do trabalho de inclusão social com os alunos da Apae.

Na sequência os acadêmicos do 8º período de Serviço Social apresentaram a sistematização da prática profissional, a nível social e a intervenção do Assistente Social. Os alunos tiveram a oportunidade de descrever suas experiências obtidas nos campos de estágio, seus desafios, avanços e projetos experimentais. Um momento enriquecedor, para os estudantes e para os professores.

A aluna Silvia Carvalho do 8º período de Serviço Social, optou por realizar seu estágio, na Apae. Para ela desenvolver esse trabalhado, trouxe grande amadurecimento pessoal, o espaço do Serviço Social na instituição é voltado para acolher as famílias que recebem as notícias que seu ente está com a patologia, como Síndrome de Down, Autismo, deficiência mental, e múltiplas patologias. Quando iniciei meu trabalho na Apae, eu chorei, pois não estava habituada a conviver com crianças especiais, hoje, amo o que faço e cresci pessoalmente, agregando um conhecimento bem diferenciado das outras demandas.

Lívia Fernandes, coordenadora do curso de Serviço Social, destacou a importância de dar oportunidade aos nossos alunos de ter uma proximidade com campo de estágio. “Hoje o serviço social ocupa um espaço muito grande na sociedade e no mercado de trabalho, que atua nas prefeituras, áreas de saúde, educação, ministério público e muitos outros.”