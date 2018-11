Premiados destaques do Esporte Escolar

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes realizou cerimônia de homenagem a alunos/atletas, professores e escolas

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes realizou na última quinta-feira (08), na Casa Ziraldo de Cultura, a entrega de prêmios aos atletas destaque do Esporte Escolar no ano de 2018.

Na oportunidade foram premiados os alunos/atletas, professores e escolas que se destacaram nas disputas dos Jogos Escolares de Minas Gerais nas Etapas Microrregional, Regional e Estadual e também dos Jogos Estudantis de Caratinga 2018.

Como destaques dos Jogos Escolares de Minas Gerais / 2018 foram premiados dois alunos/atletas da Escola Estadual Princesa Isabel. Ana Laura Oliveira de Moraes, da modalidade Ciclismo, que conquistou três medalhas de ouro na Etapa Estadual do evento realizado no município de Uberaba, entre os dias 31 de julho a 4 de agosto. Ela também alcançou uma vaga para representar o Estado de Minas Gerais nos Jogos da Juventude, que teve início na segunda-feira (12) e segue até o dia 17 de novembro, em Natal/Rio Grande do Norte.

O outro aluno é Renan Alves Maciel, da modalidade Voleibol, que conquistou duas medalhas de ouro – Etapa Microrregional, realizada em Caratinga e na Etapa Regional disputada em Teófilo Otoni – e bronze na Etapa Estadual em Uberaba, terminando a competição como a terceira melhor equipe de voleibol do Estado em 2018.

A Escola Estadual Princesa Isabel recebeu o troféu de Campeão Geral da competição em 2018 e também um kit esportivo. A Escola Estadual Engenheiro Caldas também foi premiada como campeã da Copa Criança e a Escola Municipal Barquinho Amarelo como a escola municipal destaque dos Jogos Estudantis. Ainda foram premiados os artilheiros, goleiros, cestinhas e professores destaques.

Confira a relação dos alunos/atletas premiados nos Jogos Estudantis de Caratinga 2018:

Escola Campeã Geral: Escola Estadual Princesa Isabel;

Escola Campeã Copa Criança: Escola Estadual Engenheiro Caldas;

Escola Campeã Copa Juventude: Escola Estadual Princesa Isabel;

Escola Municipal Destaque: Escola Municipal Barquinho Amarelo;

Professores Destaques:

Edson Marcos Cimini / Escola Estadual Princesa Isabel;

Erika de Freitas e Silva / Colégio Integrado de Caratinga;

Gleicilene Márcia Mendes / Escola Estadual Sinfrônio Fernandes;

Paulo Leonídio Batista / Escola Estadual Engenheiro Caldas.

Atleta Destaque Categoria Mini (alunos de 7 anos ou menos)

Samuel Rodrigues do Nascimento/ Escola Municipal Barquinho Amarelo;

Atleta Destaque Categoria Pré-Mirim (alunos de 8 e 9 anos)

Nicolas Santos Ansekni / Escola Estadual Dom Carloto;

Atleta Destaque Categoria Mirim (alunos de 10 e 11 anos)

Júlio Cesar Xavier da Silva / Escola Estadual Engenheiro Caldas;

Atleta Destaque Categoria Infantil (alunos de 12 a 14 anos)

Larissa Gomes Cabreira / Escola Estadual Princesa Isabel;

Atleta Destaque Categoria Infanto (alunos de 15 e 16 anos)

Gustavo Fernandes Damásio / Escola Estadual Princesa Isabel;

Atleta Destaque Categoria Juvenil (alunos de 17 e 18 anos)