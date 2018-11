PRF dá início a Operação Proclamação da República

DA REDAÇÃO – À 0h de hoje, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou operação especial, em virtude do fim de semana prolongado devido ao feriado nacional da Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro. Os trabalhos seguirão intensificados até à meia-noite de domingo (18).

De acordo com a corporação, durante o período da operação, patrulhamento e fiscalização serão intensificados, especialmente em locais considerados críticos, devido ao alto índice de acidentes, com o objetivo de reduzir, não apenas, o número de acidentes, como também a gravidade das eventuais ocorrências.

Mais uma vez, as atenções estarão voltadas para condutas consideradas geradoras de acidentes graves, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e direção sob efeito de álcool, além do não uso do cinto de segurança, bem como das cadeirinhas veiculares para crianças. Para tanto, os agentes utilizarão “bafômetros” e radar móvel.

RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO

Durante a operação haverá restrição de tráfego, em rodovias federais de pista simples, de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes, sendo:

– Combinações de veículo de carga (CVC);

– Combinações de transporte de veículo (CTV);

– Combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas (CTVP);

– Veículos que possuam ou deveriam possuir Autorização Especial de Trânsito.

O motorista que descumprir a determinação será multado em R$130,16 (infração média), terá 4 pontos computados na CNH, ficando o veículo retido até o término do período de restrição.

Dias e horários das restrições

Dia 15/11 (quinta): de 06h às 12h

Dia 18/11 (domingo): de 16h às 22h