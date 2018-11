Arbitragem é sempre o assunto mais polêmico quando se envolve futebol. Quando se trata de futebol amador ainda mais. Críticas negativas são as mais comuns e fartas principalmente quando se chega a fase de mata-mata. Onde um erro pode colocar por terra todo o trabalho e planejamento de um clube. Esta última semana no Super Regional foi marcada por diversas reclamações. Por conta disso, acredito que todos os trios entraram ainda mais pressionados para essa rodada. Porém, alguns se saem melhor em situações assim. O trio da partida entre Esplanada e América de Santa Efigênia, comandado pelo experiente Agnaldo Garcia, tendo como auxiliares Edson da Silva e Sebastião Rodrigues estiveram muito bem em todo o confronto. Uma atuação segura, discreta e mediando a partida com justiça como deve ser. Os mesmo critério aplicado a uma equipe, era também usado para a outra. Assim, por mais que possa se discordar de uma marcação ou outra, jogadores e comissões técnicas não tem como reclamar. Espero que nas semifinais, outros trios possam ter atuações do mesmo nível da que vi em Bom Jesus do Galho nesta rodada.

Sobraram quatro

Esplanada, Santa Cruz, Bairro das Graças e Promessas de Santa Bárbara são os semifinalistas do Super Regional 2018. Se no ano passado tivemos uma decisão entre duas equipes de cidades vizinhas (Entre Folhas x ASBJ), este ano teremos pelo menos um clube de Caratinga na final. Não tenho dúvidas que teremos confrontos emocionantes. A fase de quartas de finais demonstrou um equilíbrio enorme. Mesmo em jogos onde se tinha uma equipe teoricamente “favorita” por conta do maior investimento. Daqui pra frente, não tem mais favoritismo.

Palmeiras com a mão na taça

Com a diferença de 05 pontos para o vice líder no Brasileirão (67 contra 62 do Internacional), o Palmeiras já pode reservar a boate para a festa e as faixa de campeão. Faltando apenas cinco rodadas para a última rodada, o time de Felipão mesmo não tendo vencido, foi beneficiado pelos resultados de seus concorrentes direto. Sem falar que tendo o melhor elenco, dificilmente irá deixar escapar essa diferença toda.

Os mineiros tiveram uma rodada sem vitórias. Porém, quem teve o pior resultado em todos os aspectos sem dúvida foi o América. A derrota para o Paraná já rebaixado complicou demais a vida do Coelho.

O Cruzeiro foi derrotado para o Atlético PR, mas esta nítido que estão loucos pra chegar logo a última rodada.

O Atlético fez seu melhor jogo sob o comando de Levir Culpi. O empate diante do líder e virtual campeão Palmeiras foi uma boa apresentação do alvinegro. A luta é pra se manter no G6 e sair com uma vaga para a pré-Libertadores.

