Rodada de arrepiar no Regional

Bairro das Graças, Esplanada, Promessas e Santa Cruz estão classificados para a semifinal

BOM JESUS DO GALHO/CARATINGA – A semana que antecedeu a rodada desse domingo foi agitada nos bastidores da Liga Caratinguense de Desportos. Depois dos jogos de ida da fase Quartas de finais, reclamações em relação à arbitragem, recursos e muito ‘disse-me-disse’, esquentou ainda mais o clima para os jogos desse domingo. O resultado foi um domingo eletrizante e emocionante, onde quatro times se classificaram para próxima fase.

Em Santa Efigênia, o Santo Antônio que havia perdido para o Promessas de Santa Bárbara por 2 a 0 no primeiro confronto, não teve um bom dia e voltou a perder. Dessa vez o placar foi 3 a 1 a favor do Promessas.

O estádio de Piedade de Caratinga recebeu o segundo encontro entre Bairro das Graças x Fluminense do Sal. O Baleia que venceu o primeiro por 1 a 0, dessa vez 2 a 0 no jogo da volta e garantiu vaga nas semifinal.

No estádio Dr. Maninho (campo Caratinga), o Santa Cruz que havia perdido para o Juca Antônio o primeiro jogo em Santa Rita por 1 a 0, entrou em campo com a obrigação da vitória. Porém, o time visitante criou as melhores oportunidades do jogo e chegou a carimbar a trave do Gorila quatro vezes ao longo da partida. Mas, quando a vaga para o Juca Antônio parecia assegurada, no último minuto dos acréscimos o atacante Juliano marcou o gol da vitória do Santa Cruz. Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro William que defende duas cobranças. O Juca Antônio ainda bateu outra pra fora. O Santa não desperdiçou nenhuma cobrança foi mais eficiente, venceu por 3 a 1 e se garantiu entre os semifinalistas.

Esplanada 1 x 1 América de Santa Efigênia (4 a 1 nos pênaltis)

A mudança do mando de campo para o estádio Mário Tristão não agradou a todo mundo no bairro Esplanada. Mas, mesmo assim com ônibus à disposição, torcida encarou os 25 km de Caratinga até Bom Jesus do Galho para apoiar o time que precisava vencer.

Quando a bola rolou, o América de Santa Efigênia procurou marcar forte e sair nos contra ataques com o rápido Marquinhos. O Verdão tinha mais a posse de bola, mas finalizava pouco contra o gol do goleiro Adalberto. Porém, o time de Santa Efigênia chegava com velocidade e obrigava o goleiro Goiaba a trabalhar no jogo. Aos 37 minutos da etapa inicial, Marquinhos sofreu falta na entrada da área, o próprio camisa 07 ajeitou com carinho e cobrou com perfeição no canto esquerdo do arqueiro esplanadense que nada pode fazer. Com 1 a 0 no placar a favor, o time alvirrubro se fechou ainda mais e levou a vantagem para o vestiário.

O segundo tempo começou com as duas equipes voltando sem alterações. Porém, a postura alviverde estava diferente com o time ainda mais a frente. O técnico Fabrício Tristão colocou então o garoto Jaiderson e o xodó da torcida Rodriguinho em campo. Aos 17 minutos, o sempre oportunista Thiago Viggiano, aproveitou uma bola enfiada no meio da defesa americana e tocou na saída do grandalhão Adalberto para empatar o jogo. O jogo continuou com o time alviverde tentando o gol da virada em quanto o América se defendia dando demonstração de estar mais cansado. Porém, o placar de 1 a 1 persistiu até o apito final do árbitro. A decisão então foi para a disputada das cobranças da marca penal.

Esplanada 4 x 1 América Santa Efigênia

O experiente Gil abriu as cobranças para o Esplanada e marcou deslocando o goleiro. Rerim marcou para o América também tirando o goleiro Goiaba da jogada e empatou em 1 a 1. Thiago bateu no meio do gol, mas o goleirão Adalberto caiu para o lado e o Esplanada fez seu segundo gol. Dênis bateu à meia altura e Goiaba voou no canto direito pra defender. Denilson bateu colocada no alto longe do goleiro americano e fez o terceiro do alviverde. Guilherme bateu mal e Goiaba pegou mais uma sem dar rebote. O experiente Márcio Gabriel cobrou rasteiro no canto direito longe do alcance do goleiro Adalberto. Final Esplanada 4 a 1 e festa da torcida verde.

Esplanada: Goiaba, Hiago (Jaiderson), Daniel, Cabecinha, Denilson, Eron (Vaqueiro), Márcio Gabriel, Gil, Michelzinho, Juninho (Rodriguinho), Thiago Viggiano. Técnico: Fabrício Tristão.

América de Santa Efigênia: Adalberto, Fão, Lucão, Nem, Dênis, Messias (Alexandre), Tim (Jhony), Gilberto, Rerim, Marquinhos, Biel. Técnico: Claudinei Rosa.

Arbitragem: Agnaldo Garcia foi o central; auxiliado por Sebastião Rodrigues e Edson da Silva. Para um jogo que prometia ser “pegado” disputado em alta temperatura, a escolha de um árbitro de ótimo preparo físico, postura firme e que conta com respeito da grande maioria dos jogadores foi acertada. Garcia foi discreto como tem que ser o árbitro, acompanhou de perto os lances e controlou com pulso firme o jogo. Logo na primeira falta dura com um minuto de jogo, mostrou amarelo para Dênis do América e mostrou que não iria tolerar jogadas acima do tom. Ótima arbitragem.

Rogério Silva