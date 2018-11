Hospital amplia cobertura de serviço de fisioterapia no CTI

CARATINGA – O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) ampliou a cobertura do serviço de fisioterapia no CTI (Centro de Terapia Intensiva), que agora passa a contar com o serviço no turno diurno e noturno, perfazendo 17 horas diárias inicialmente, o objetivo será as 18 horas de cobertura posteriormente.

“A ampliação do serviço está embasada na melhoria da assistência neste setor, como também em atender a legislação da ANVISA e do Conselho Federal de Fisioterapia “COFFITO”, que legitima a presença do profissional fisioterapeuta por um período mínimo de 18 horas diárias no CTI”, explica o fisioterapeuta Wanderson Fagner Gomes, que é o coordenador do Serviço de Fisioterapia do HNSA.

O serviço de fisioterapia no HNSA presta assistência na UTI Adulto, UTI Neonatal, Sala de Parto e Enfermarias aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Sendo um fisioterapeuta exclusivo para a UTI Adulto e um fisioterapeuta exclusivo para a UTI Neonatal como propõe a legislação.

Segundo o coordenador, os profissionais fisioterapeutas desempenham um papel imprescindível na assistência nas Unidades de Terapia Intensivas (UTIs), são responsáveis pelas admissões e altas dos pacientes juntamente com toda equipe, condução do paciente em ventilação mecânica e oxigenoterapia, aplicação de terapias respiratórias que reestabelecem as doenças respiratórias e de terapias motoras que melhoram o condicionamento físico e previne complicações circulatórias dos pacientes com pouca mobilidade ou acamados. “Neste contexto, as pesquisas demonstram que a presença do fisioterapeuta por um período maior que 12 horas diárias de atuação no CTI, diminui o tempo de ventilação mecânica e necessidade de oxigênio, previne ou ameniza sequelas das doenças, reduz as taxas de infecções hospitalares, previne a ocorrência de úlceras de pressão e trombose venosa profunda, diminui o tempo de internação ou taxa de ocupação dos leitos, permitindo uma alta mais precoce e consequentemente reduz os custos hospitalares”, finaliza fisioterapeuta Wanderson Fagner Gomes.