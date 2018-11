Enem Solidário fez a diferença para estudantes de Caratinga

Projeto preparou os alunos para o exame que se encerrou no último domingo (11)

CARATINGA- Os alunos foram preparados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Enem que encerrou-se no último domingo (11), de maneira voluntária. A última aula do cursinho preparatório Pré-Enem Solidário foi realizada no dia 26 de outubro.

De acordo com o diretor do Departamento de Juventude, Rainer Alves foram ofertadas em abril deste ano, 45 vagas. O curso é gratuito e oferecido aos jovens com idade entre 15 e 29 anos, estudantes de escolas públicas com renda familiar de até três salários mínimos. “A proposta visa garantir uma preparação mais focada àqueles que desejam fazer o Enem”, afirma.

O projeto teve início no mês de maio, no polo da UAB e as aulas aconteceram uma vez por semana, ministradas por professores voluntários e estudantes do último período dos cursos de Geografia, História, Letras, Pedagogia e Biologia do Centro Universitário de Caratinga (Unec).

O aluno Fernando Vinicius Corrêa destaca os benefícios do projeto para seu desempenho no Enem. Ele pretende ingressar no curso de Ciências da Computação em 2019. “O Enem Solidário foi muito bom. Através dele pudemos reforçar nos estudos, foi possível relembrar matérias já estudadas. E sem falar do entretenimento sobre matérias com a turma que foi ótimo. Recomendo a quem não pôde fazer nesse ano a fazer no ano que vem”.

Paulo Roberto Vitorino Filho, o ‘Paulo Sutil’, professor de Química, que deu aulas voluntariamente para o projeto, também faz um balanço positivo. “Foi um projeto que me pegou um tanto de surpresa, pois não é parte do histórico de Caratinga este tipo de projeto voltado para ajudar adolescentes que desejam ingressar nas universidades. Mas, vi com bons olhos o que me foi apresentado pelo Rainer e o abracei como se fosse um dos meus”.

O professor ressalta a satisfação em ver que ações voltadas para alunos carentes fazem parte dos planos da atual gestão. “Dada a qualidade do nosso ensino público que, salvo raríssimas exceções, deixa a desejar, qualquer ajuda que a “molecada” receba eu creio que é bem-vinda. Como professor, gostaria de ajudar mais e, acreditando que este foi um primeiro de muitos passos neste sentido, não vejo motivo para pensar que não o farei”.